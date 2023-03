Borgate marine:  strisce blu, viabilità e nuovi servizi 

I tre accessi predisposti nel 2022, passerelle in legno idonee all’accesso alla spiaggia e job per la balneazione, a Santa Caterina e Torre del Pozzo, «saranno confermati e integrati da un nuovo accesso a S’Archittu. Santa Caterina, lato nord della spiaggia, sarà dotata di parcheggi dedicati e corsia con pedane e piazzola attrezzata; a S’Archittu sorgeranno parcheggi dedicati, servo scala, pedana e piazzola attrezzata e la spiaggia di Sas Renas avrà sempre parcheggi dedicati, corsia con pedane e piazzola attrezzata».

A Santa Caterina sono già operativi e a breve lo diventeranno anche a S’Archittu, saranno gestiti dalla ditta che si occuperà dei parcheggi a pagamento. Dopo la prima stagione di sperimentazione, le strisce blu saranno allestite anche a Santa Caterina e a Torre del Pozzo: dal primo giugno al 30 settembre. «Stiamo verificando se esiste la possibilità nel vecchio parcheggio Anas» spiega il sindaco. «L’alternativa è nello spazio dell’anfiteatro. Mentre a Torre del Pozzo sorgerà un’area accanto al chiosco e si realizzerà una nuova strada che consenta il doppio senso di circolazione». Sarà, poi, attivato un bancomat anche a S’Archittu e un infopoint a Santa Caterina. Qui si sta lavorando per rendere agibile lo scivolo a mare per le imbarcazioni. Nella sezione staccata degli uffici comunali a Santa Caterina sono in corso lavori di manutenzione che termineranno prima dell’estate. Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, verranno sistemati i contenitori sul lungomare e i bidoni per la differenziata in spiaggia.

Il piano è ambizioso e si attuerà in tre anni. Ma già dalla prossima stagione turistica ci saranno novità nei servizi programmati per Santa Caterina, S’Archittu e Torre del Pozzo. Parcheggi a pagamento nelle tre borgate, servizi igienici nelle due maggiori e un nuovo bancomat a S’Archittu. Interventi, ancora, sulla viabilità e negli accessi destinati ai disabili. La Giunta guidata dal sindaco Andrea Loche ha deliberato il piano e ha dato gli indirizzi agli uffici. «Più risorse da investire nei servizi turistici» spiega Loche, «arriveranno dai proventi della tassa di soggiorno, già attiva da quest’anno».

I servizi

Accessi per i disabili

Viabilità

In fase di progettazione la realizzazione dello svincolo nord di S'Archittu che dal prolungamento di via Delle Mimose si ricollegherà alla Statale 292, in corrispondenza con l'ingresso della discoteca Menhir. «Questo intervento consentirà di dare un secondo accesso alla 292, nella parte di S'Archittu, sul lato ovest» afferma il sindaco. «In questo modo si potrà disciplinare meglio il flusso di veicoli, garantendo una maggiore sicurezza e fluidità del traffico e una maggiore velocità di uscita in caso di emergenze. Quest’opera, però, sarà realizzata per il 2024. Dando seguito alle indicazioni della Prefettura sulla necessità di maggiore sicurezza a “Is Arenas” si è provveduto alla progettazione preliminare per l’ampliamento dell’asse stradale della carreggiata con creazione di un doppio senso di marcia; valorizzazione dell’area del ponte romano sul Rio Otzana e la realizzazione di un ponte carrabile che ripristini la viabilità della strada comunale senza l’utilizzo del ponte romano».

Spiaggia per cani

L’area destinata ai cani è confermata nella spiaggia de Sas Renas, nella parte compresa tra la strada sterrata di accesso e Torre del Pozzo. Mentre si prevedono due aree attrezzate per i camper, una all’ingresso nord di Santa Caterina, la seconda presso l’ingresso nord di S’Archittu.

