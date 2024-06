Borgate marine, sosta a pagamento 

Il tempo di terminare l’installazione delle colonnine e anche lungo il litorale di San Vero Milis si pagherà la sosta. Si è aggiudicata la gara per gestire il servizio la Ried di Tricase. Tra pochi giorni gli stalli blu saranno a Putzu Idu, S’Anea Scoada, Sa Mesa Longa e Sa Marigosa. Si pagherà fino a fine settembre. Le tariffe rispetto al 2023 sono aumentate. Se lo scorso anno infatti per parcheggiare l’auto fino a due ore si pagava tre euro, quest’anno quattro. Fino a quattro ore invece 5 euro. Fino a sei ore sei euro, per tutta la giornata otto euro. Nessuno sconto nemmeno per i camperisti: per loro sei euro fino a due ore, 7 euro e 50 per quattro ore e nove euro fino a sei ore. Per sostare tutta la giornata dovranno sborsare 12 euro. Ma c’è anche una novità: a sa Marigosa ci sarà uno spazio riservato ai camper e verrà gestito dalla stessa ditta dei parcheggi (si pagherà 7 euro e 50). ( s. p. )

