Borgate marine senz’acqua, è rivolta 

Acqua assente da 4 giorni nelle borgate marine di Cuglieri, con gravi disagi per la popolazione. Il disservizio però in realtà va avanti da mercoledì 4, a causa di un guasto all'acquedotto di Mandrainas a San Vero Milis, che serve le borgate e altri paesi del circondario. «Si tratta di un'importante problema di natura elettrica nell’impianto di sollevamento idrico, e non possiamo fornire date certe di ripristino dell'impianto di sollevamento. Inoltre le operazioni sono rese particolarmente difficili dal maltempo», spiegavano da Abbanoa.

Rubinetti a secco

Nell’attesa dai rubinetti delle case sgorga solo aria, causando seri disagi ai residenti, soprattutto a anziani e fragili che non possono curare l'igiene personale, utilizzare l'acqua per usi domestici. Come se non bastasse poi sino a due giorni fa Abbanoa non aveva neanche inviato le autobotti per tamponare l'emergenza, facendo montare così la protesta dei residenti che denunciano il pubblico disservizio.

L’accusa

Francesco Loche, residente a Santa Caterina, sbotta: «Nonostante le responsabilità di Abbanoa anche l’amministrazione comunale ha fatto ben poco per alleviare i disagi alla popolazione. Ha avvisato del disservizio solo sui canali web e social senza informare la cittadinanza su bacheche pubbliche o tramite comunicati, dimenticando che molte persone non possono consultare internet. Il Comune non si è attivato subito neanche per sollecitare Abbanoa per l'invio delle autobotti». «Da tre giorni chiamo il call center di Abbanoa: i primi due mi hanno risposto che non sapevano dove era il guasto, il terzo che il guasto era complesso – sottolinea un’altra residente, Francesca Fodde – Fatto sta che siamo da quattro giorni senz’acqua e chissà ancora per quanto tempo».

Abbanoa

Abbanoa precisa «che la squadra di tecnici è a lavoro da mercoledì 4 per riparare il guasto che si è verificato lungo la condotta adduttrice al servizio delle frazioni marine di S’Archittu, Torre del Pozzo e Santa Caterina. Le autobotti sono arrivate entro il primo pomeriggio di venerdì 13 per servire la popolazione, stazionando nel piazzale di via degli Oleandri a S’Archittu e vicino al distributore Tamoil sulla strada Statale 292 a Santa Caterina». Infine una curiosità: le autobotti a Santa Caterina non sono in un tratto pianeggiante ma in salita e piazzate con i rubinetti nella parte più alta. Ovviamente quindi l’acqua non sgorga pur essendocene ancora.

