VaiOnline
Cuglieri.
15 febbraio 2026 alle 00:27

Borgate marine senz’acqua, è rivolta 

Rubinetti a secco da 4 giorni, «nessuna certezza sulla data di ripristino» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Acqua assente da 4 giorni nelle borgate marine di Cuglieri, con gravi disagi per la popolazione. Il disservizio però in realtà va avanti da mercoledì 4, a causa di un guasto all'acquedotto di Mandrainas a San Vero Milis, che serve le borgate e altri paesi del circondario. «Si tratta di un'importante problema di natura elettrica nell’impianto di sollevamento idrico, e non possiamo fornire date certe di ripristino dell'impianto di sollevamento. Inoltre le operazioni sono rese particolarmente difficili dal maltempo», spiegavano da Abbanoa.

Rubinetti a secco

Nell’attesa dai rubinetti delle case sgorga solo aria, causando seri disagi ai residenti, soprattutto a anziani e fragili che non possono curare l'igiene personale, utilizzare l'acqua per usi domestici. Come se non bastasse poi sino a due giorni fa Abbanoa non aveva neanche inviato le autobotti per tamponare l'emergenza, facendo montare così la protesta dei residenti che denunciano il pubblico disservizio.

L’accusa

Francesco Loche, residente a Santa Caterina, sbotta: «Nonostante le responsabilità di Abbanoa anche l’amministrazione comunale ha fatto ben poco per alleviare i disagi alla popolazione. Ha avvisato del disservizio solo sui canali web e social senza informare la cittadinanza su bacheche pubbliche o tramite comunicati, dimenticando che molte persone non possono consultare internet. Il Comune non si è attivato subito neanche per sollecitare Abbanoa per l'invio delle autobotti». «Da tre giorni chiamo il call center di Abbanoa: i primi due mi hanno risposto che non sapevano dove era il guasto, il terzo che il guasto era complesso – sottolinea un’altra residente, Francesca Fodde – Fatto sta che siamo da quattro giorni senz’acqua e chissà ancora per quanto tempo».

Abbanoa

Abbanoa precisa «che la squadra di tecnici è a lavoro da mercoledì 4 per riparare il guasto che si è verificato lungo la condotta adduttrice al servizio delle frazioni marine di S’Archittu, Torre del Pozzo e Santa Caterina. Le autobotti sono arrivate entro il primo pomeriggio di venerdì 13 per servire la popolazione, stazionando nel piazzale di via degli Oleandri a S’Archittu e vicino al distributore Tamoil sulla strada Statale 292 a Santa Caterina». Infine una curiosità: le autobotti a Santa Caterina non sono in un tratto pianeggiante ma in salita e piazzate con i rubinetti nella parte più alta. Ovviamente quindi l’acqua non sgorga pur essendocene ancora.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

L’anniversario.

«Grazia Deledda, perenne modernità»

Il capo dello Stato a Nuoro celebra il centenario del Nobel alla scrittrice 
l Deiana, Loi, Orunesu
La visita

«Gli vogliamo bene, lui lo deve sapere»

Applausi e ringraziamenti sotto la pioggia per il presidente e il suo omaggio alla scrittrice 
Simone Loi
maltempo

«Ho rischiato di morire schiacciato da quell’albero»

Andrea Scroccu: «Come mai non c’era l’allerta rossa?» 
Gianni Agus
L’ira dei pazienti nei centri prelievi. Denuncia della Fials: l’ennesimo grave disservizio

Niente reagenti, stop alle analisi

Al Santissima Trinità (Asl 8) si fermano gli esami del sangue 
Pale eoliche e distese fotovoltaiche graveranno sui conti delle famiglie. Il presidio: «Pronti a opporci»

«I costi degli impianti nella bolletta dei sardi»

La denuncia degli attivisti: nel decreto del Governo un regalo alle multinazionali 
Lorenzo Piras
La tragedia

L’addio di Francesca: «Ciao uomo di mare, il tuo sorriso un faro»

Arbatax, la sorella scrive al capitano morto nel naufragio della sua barca 
Simone Loi
Giustizia

Scontro su Gratteri tra Nordio e Csm: «Credibilità minima»

Il ministro attacca le toghe contrarie a eventuali sanzioni per il magistrato 
Il referente in Italia di Elon Musk, Andrea Stroppa, in una immagine tratta dal suo profilo X.X ANDREA STROPPA CLAUDIUS NERO'S LEGION+++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++
Il referente in Italia di Elon Musk, Andrea Stroppa, in una immagine tratta dal suo profilo X.X ANDREA STROPPA CLAUDIUS NERO'S LEGION+++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++
Roma

Indagato per omicidio stradale l’uomo di Musk

Andrea Stroppa, referente in Italia del miliardario, ha travolto e ucciso un 18enne 