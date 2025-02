Borgate marine senza acqua potabile 

I disagi sono insostenibili. Nelle borgate marine di Putzu Idu, Mandriola, Sa Rocca Tunda, Su Pallosu, Sa Marigosa e S’Anea scoada l’acqua non è potabile da più di tre settimane. Ventitré giorni in cui 500 cittadini, fra cui anche anziani, disabili e bambini, sono costretti ad utilizzare acqua in bottiglia anche per cucinare e per l’igiene.

I disagi

Tutto è iniziato il 28 gennaio quando il geometra del Comune con una nota sul sito istituzionale aveva comunicato il divieto di utilizzo dell’acqua per scopi potabili per un danneggiamento dei vandali al serbatoio idrico di Capo Mannu. Una precauzione perché non era chiaro se fossero finite sostanze pericolose nella rete idrica. Da allora la situazione non è cambiata. L’ultimo avviso del Comune risale al 13 febbraio. «A seguito di ulteriori controlli - si legge sul sito - prosegue il divieto di utilizzo dell’acqua potabile». Il Comune ha presentato una denuncia contro ignoti per attentato alla salute pubblica e ha fatto bonificare le tubature ma ancora non ha revocato l’ordinanza.

Le proteste

I residenti e gli operatori commerciali sono stanchi di convivere con questi problemi. Da Putzu Idu protesta suor Emanuela, della comunità alloggio per minori e disabili degli Evaristiani: «Non è semplice vivere in questo modo - dice - stiamo comprando tanta acqua al supermercato. Ci siamo lamentati più volte in Comune, ma nulla è cambiato». Lamentele anche da parte degli operatori. «Fortunatamente siamo ancora chiusi ma questa situazione non mi stupisce -sostiene Paolo Pradelli, titolare di un hotel e ristorante – Siamo rimasti senza acqua potabile anche in piena stagione, spero che il Comune risolva presto il problema». Matteo Mocci gestisce il chiosco Green Wave, a Putzu Idu: «Noi abbiamo le cisterne di scorta, la mole di lavoro adesso non è elevata dunque la situazione è sostenibile. A breve faremo due settimane di chiusura perché le cisterne vanno ricaricate spesso e non può essere una soluzione a lungo termine». Chiede trasparenza il consigliere di minoranza Antonello Chessa: «La situazione sta degenerando, non è possibile vivere così - sostiene - ma soprattutto serve chiarezza, non si capisce come mai l'ordinanza non sia stata ancora revocata». Impossibile sapere quando arriveranno i risultati delle ultime analisi, il cellulare del sindaco Luigi Tedeschi squilla a vuoto.

