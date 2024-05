Borgate marine: scivolo e docce 

Finalmente dopo qualche anno di attesa sono partiti i lavori dello scivolo a mare a Santa Caterina. Una ditta specializzata lo sistemerà con cemento compatibile con l’acqua marina e con rete elettro saldata, per garantire una piena fruibilità per le imbarcazioni. Il Comune, dopo un lungo iter, ha ottenuto la gestione in concessione dal Demanio per 5 anni.

Le novità

Alle porte della bella stagione le borgate marine si stanno arricchendo di nuovi servizi per residenti e turisti. A Santa Caterina per gli amanti del fitness all’aperto stanno per essere installati gli attrezzi ginnici nel boschetto adiacente la spiaggia. Per rafforzare il servizio di controllo e della sicurezza delle borgate, per monitorare costantemente il traffico veicolare e dei parcheggi, nonché contrastare l’abbandono di rifiuti verranno reclutati altri due agenti di polizia locale per un periodo di tre mesi. «Cercheremo di garantire la sicurezza del traffico veicolare e l’ordine, eliminando il cosiddetto parcheggio selvaggio», precisa il sindaco Andrea Loche.

Bagni pubblici

A S’Archittu finalmente saranno a disposizione i bagni pubblici con annesse le docce, accanto al campo di tennis. Sono fruibili il montascale sul bastione del lungomare, le carrozzine job e passerelle in legno per accedere alla spiaggia e a mare. È stato confermato il servizio integrativo di raccolta differenziata e delle mini-isole ecologiche, con cestini per i rifiuti disposti nel lungomare. A Torre del Pozzo sono state sistemate le gradinate di discesa al mare con i nuovi parapetti in legno per garantire la sicurezza dei bagnanti. Tre nuovi defibrillatori stanno per essere installati, oltre ai tre già presenti.

Tassa di soggiorno

La tassa di soggiorno, attiva dall’anno scorso, farà introitare risorse che saranno reinvestite interamente per garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle borgate e assicurare maggiori servizi ai villeggianti. A breve partirà l’appalto della pulizia e sfalcio dell’erba nelle borgate, che hanno invaso le strade anche nella parte alta e che tanto attendono i residenti. Insomma tanti interventi da completare: «Un piano articolato che necessita di alcuni miglioramenti, però siamo fiduciosi, offriremo una migliore qualità dei servizi per avere un riscontro positivo», chiude il primo cittadino.

