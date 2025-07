Borgate marine, proteste e disagi 

La stagione estiva è entrata nel vivo, le spiagge delle borgate marine di Cuglieri sono affollate ma ci sono ancora alcune criticità ad accogliere i turisti che vogliono godersi un po' sole e mare in queste coste mozzafiato.

S’Archittu

Il montascale elettrico di S'Archittu è fuori uso da qualche giorno per un guasto per cui la spiaggia è inaccessibile alle persone con problemi di deambulazione. «Sarà presto aggiustato così da poter venire incontro alle necessità delle persone con difficoltà motorie - sottolinea il sindaco Andrea Loche – Si è trattato di un problema meccanico e stiamo intervenendo per risolverlo, abbiamo affidato la manutenzione a una ditta specializzata, entro qualche giorno sarà di nuovo funzionante».

Ma sempre a S'Archittu sono caduti alcuni pezzi di intonaco dal muro di sostegno che si affaccia sulla rampa di accesso alla spiaggia. Una situazione che ha fatto scattare l'ordinanza del sindaco Loche per garantire la sicurezza delle persone. «Divieto di transito pedonale nella discesa a mare in piazza delle Mimose, via Lungomare, fino alla messa in sicurezza del muraglione di contenimento, per evitare possibili ulteriori distacchi e cedimenti dell'intonaco di rivestimento, quindi per salvaguardare l’incolumità pubblica», si legge nel documento.

Cani liberi

Nonostante l’impegno dell’Amministrazione comunale a far partire i servizi (parcheggi a pagamento, bagni pubblici, scivolo per l’accesso dei natanti in acqua) ci sono ancora alcuni problemi irrisolti: cani a zonzo negli arenili non autorizzati ed escrementi abbandonati. Mancano i controlli ma anche la segnaletica nella spiaggia Sas Renas, quella deputata ad accogliere i cani. Il sindaco invita turisti e residenti a «comunicare tempestivamente le segnalazioni di eventuali disservizi in Comune, così da attivarci prontamente per trovare soluzioni congrue».

Santa Caterina

A Santa Caterina il ponticello pedonale sul rio omonimo è invaso dalle canne ed è lasciato all'incuria. Uno stormo di volatili ha colonizzato la piccola pineta all’ingresso della borgata, con conseguente importante quantità di guano ovunque ma anche carcasse animali che se non bonificati per tempo potrebbe diventare un problema sanitario. Il servizio di igiene pubblica dell'Asl 5 informato via pec da alcuni residenti, a inizio giugno, non si è mai attivato per intervenire. «Abbiamo segnalato anche noi all’Asl: il Comune non può intervenire perché è fuori dalla sua giurisdizione», precisa Loche.

«Abito nella borgata e purtroppo debbo constatare con amarezza che le località marine sono abbandonate – protesta Francesco Loche – C'è poca cura del bene pubblico e poca volontà di risolvere queste problematiche che esistono da tanto tempo, basta poco per adottare le soluzioni. Un vero peccato per i turisti e una mancanza di rispetto per noi residenti che paghiamo le tasse».

RIPRODUZIONE RISERVATA