Borgate marine nel caos, è polemica  

Mare, sole ma anche raid vandalici e polemiche di ogni tipo. Nelle borgate marine di San Vero Milis da giorni regna il caos. Fanno discutere i parcheggi a pagamento, attivi da pochi giorni, per ora, solo a Sa Mesa Longa, Putzu Idu e nella piazza della chiesa di Mandriola. Tra venerdì e sabato tre parcometri sono stati danneggiati a Sa Mesa Longa.

L’esposto

La Sis, che ha vinto la gara per gestire il servizio, ha deciso di non stare più a guardare. «Abbiamo presentato un esposto a prefetto, questore, carabinieri e al Comune per i continui attacchi di vandalismo, insulti verbali agli operatori e minacce - denuncia Paola Bellu, responsabile del servizio per conto della Sis - Senza dimenticare la campagna sociale di istigazione alla reiterazione dei reati assurda senza limiti». Ma sono molti anche i disservizi a pochi metri dal mare. Ieri mattina in tantissimi si sono presentati a Mandriola, nell'ufficio installato per il rilascio degli abbonamenti e pass per i residenti, ma nessuno ha aperto la porta. Eppure il Comune, anche tramite i social, aveva annunciato l'apertura a partire da ieri alle 8.30. Giovanna Loi era una delle tante persone in fila: «Ho capito fin da subito che non sarebbe venuto nessuno, nonostante la comunicazione del Comune. Ci siamo messi discutere sulla situazione fino alle nove, quando si è avvicinata un'impiegata della ditta». «Ancora non è stata attivata la linea elettrica - spiega subito Paola Bellu - Ecco perché l'ufficio non è stato aperto. È vero però che nelle borgate dove sono previsti abbonamenti e pass il servizio non è attivo, quindi nessuno rischia la sanzione. Il servizio è comunque attivo sul portale Muvin.it». Chi paga sta notando che da nessuna parte, nemmeno nel lungomare di Putzu Idu, ci sono i cestini per le cartacee: «Un grosso disservizio - commenta Johnny Venuto, turista in vacanza - Nel lungomare non c’è un contenitore per i rifiuti per le migliaia di persone». In tanti si lamentano del buio pesto.

La replica

Dal Comune intanto fanno sapere che i cestini sono stati eliminati perché da anni venivano utilizzati per abbandonare i rifiuti domestici. Sempre a Putzu Idu non sono fruibili i servizi igienici. La Sis dovrebbe occuparsi della gestione ma il Comune non ha proceduto ancora alla consegna. Dal Comune fanno sapere che gli operai si attiveranno subito per risolvere il problema.

