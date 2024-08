Borgate marine con rifiuti gettati fuori dai contenitori  

Mare cristallino e montagne di rifiuti. Il fenomeno delle discariche a cielo aperti lungo il litorale di San Vero Milis non si è fermato. Anzi, è aumentato, visto l'afflusso di persone in vacanza nelle borgate. I cestini installati dal Comune per eliminare le cartacce sono stati utilizzati per abbandonare i rifiuti domestici. Un cumulo di rifiuti, una cartolina tutta da dimenticare e odori sgradevoli.

Già diverse volte il consigliere di minoranza Salvatore Pinna, ma anche operatore ecologico, aveva chiesto al Comune di istituire dei controlli mirati per fermare i maleducati. Ancora però c’è chi agisce indisturbato. «Come ho detto più volte abbiamo tante foto dove si vede chiaramente chi esce dalla propria casa per buttare l’immondizia nei cestini anziché eliminarla con il porta a porta - denuncia Pinna - Abbiamo diverso materiale. È a disposizione sia del Comune ma anche delle forze dell’ordine. Le persone agiscono alla luce del sole, senza troppi problemi perché sanno che nessuno controlla». I cestini in pochissimo tempo quindi non riescono più a contenere i sacchetti. Una volta pieni, i rifiuti vanno a finire in strada. «Si tratta di un reato - va avanti Pinna - Siamo davanti ad abbandono di rifiuti. Eppure basterebbe stare qualche ora vicino ai cestini per capire cosa succede e magari intervenire. Intanto le borgate marine continuano a essere ricoperte di rifiuti. Un danno di immagine non indifferente». ( s.p. )

