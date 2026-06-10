Borgate in ritardo al test dell’estate  

La stagione balneare è iniziata, le borgate marine attendono con trepidazione i turisti ma ancora non sono del tutto pronte, si respira un clima di incertezza e i servizi sono in ritardo.

Le criticità

Chi abita tutto l’anno al mare lamenta «sporcizia, erbacce che infestano i bordi delle vie interne, della passeggiata verso il famoso arco e lungo la Statale 292. Le canne cresciute rigogliose rappresentano un rischio per gli incendi, il guano degli uccelli non è stato mai rimosso dalle aree pubbliche, in particolare a Santa Caterina». I turisti non trovano uno spazio riservato per i loro amici a quattro zampe, che scorrazzano liberamente nell’arenile arrecando un po’ di fastidio a chi il cane non ce l’ha. Criticità che fanno montare la protesta. «Abito nella borgata e purtroppo constato che le località marine sono abbandonate – sostiene Francesco Loche di Santa Caterina – C'è poca cura del bene pubblico e poca volontà di risolvere problemi che esistono da tempo. Un danno per i turisti e una mancanza di rispetto per noi residenti che paghiamo le tasse. Così si svaluta l’immagine e il valore delle borgate e delle case, rendendole meno attrattive». Eppure il Comune si è attivato per tempo per assicurare la pulizia delle strade e delle borgate, ma gli interventi procedono a rilento.

I ritardi

L’appalto di pulizia e sfalcio, di 96mila euro, è dello scorso aprile. I parcheggi a pagamento non sono stati ancora attivati: il capitolato d’appalto di 133mila euro attende di essere affidato a una ditta concessionaria per gestire gli stalli e i servizi in spiaggia, tra cui scivolo a mare per le imbarcazioni e bagni pubblici. «Ci sono stati un po’ di ritardi burocratici, poi le piogge di tarda primavera hanno rallentato le pulizie e lo sfalcio dell’erba ma i lavori procedono – assicura il sindaco Andrea Loche – Abbiamo iniziato la pulizia del centro abitato di Cuglieri e ora arriveremo anche nelle borgate come da programma, rispettando i tempi». A breve partiranno i lavori per sistemare Santa Caterina, S’Archittu e Torre del Pozzo e garantire gli altri servizi: «Il parcheggio a pagamento, l’apertura dei bagni pubblici, le sedie job e il montascale per facilitare l’accesso in spiaggia a chi ha difficoltà di deambulazione. I residenti e i turisti possono stare sereni che assicureremo i servizi entro il calendario prestabilito, e dove sarà necessario ripasseremo. Chiediamo pazienza e collaborazione» conclude Loche.

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