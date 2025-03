Borgate e spiagge, il turismo sarà lento 

Attraversare in bici (o a piedi) tutte le borgate di Castiadas, magari con una sosta per degustare il vino offerto dalle aziende agricole. E poi le cinque chiese, la Madonna del naufrago (località Santa Giusta) e le spiagge. Da questa estate lo si potrà iniziare a fare in sicurezza grazie ad una pista ciclabile da sette milioni e 600mila euro che nel giro di tre anni dovrebbe, appunto, unire mare e campagne con un percorso di circa quaranta chilometri.

Tre gli step che porteranno Castiadas ad essere uno dei pochi Comuni completamente servito dalle piste ciclabili e pedonali: il primo (anche se nei documenti è indicato con il numero tre) “consentirà il collegamento della borgata storica di Castiadas Centro, sede della ex struttura carceraria, e la borgata marina di San Pietro, per poi congiungersi al percorso ciclabile regionale nel tratto Villaputzu-Villasimius” programmato dalla Regione. Il secondo collegherà le borgate storiche di Annunziata, Camisa e Olia Speciosa e il terzo la borgata centro residenziale e di servizi di Olia Speciosa con la borgata storica di Castiadas Centro.

Passeggiate, fede e sapori

“A Castiadas – sottolinea il sindaco Eugenio Murgioni – oltre che in macchina si andrà anche a piedi o in bicicletta. L’obiettivo è far sì che si sviluppi un turismo legato agli amanti delle passeggiate, del buon cibo e dei percorsi religiosi». L’imponente pista ciclopedonale è legata al vecchio progetto delle vie del gusto e del vino e del cammino delle cinque chiese: «Consentirà di vivere un pellegrinaggio all’insegna della spiritualità e della natura. Il turista potrà raggiungere i luoghi di culto, godere della bellezza dei vigneti, degli oliveti o degli agrumeti e degustare i nostri prodotti». Per quanto riguarda le chiese la partenza è prevista dalla borgata dell’Annunziata. Da lì si raggiungerà Camisa (chiesa di Santa Lucia), Olia Speciosa (San Giovanni Battista), Castiadas centrale (San Basilide) e la chiesa della borgata di San Pietro, dove c'è il vecchio e contestato ponte e dove inizierà la realizzazione della pista.

I soldi

«Abbiamo già a disposizione tre milioni di euro – prosegue Murgioni – che ci consentiranno di iniziare col primo tratto tra San Pietro e Cala Marina. L’intervento comprende anche un marciapiede e il rifacimento della piazza della Marina. I lavori stanno andando in appalto». Gli altri quattro milioni che servono per completare il progetto «contiamo di reperirli in breve tempo», conclude: «Nel 2028 la ciclopedonale tra le borgate sarà realtà e Castiadas diventerà una meta di attrazione turistica non solo per le spiagge e il mare».

