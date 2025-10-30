Borgata senza medico, scontro Asl-sindaco 

L'ambulatorio di via Grazia Deledda resta chiuso, almeno per ora. I 1.500 pazienti della borgata Santa Lucia - rimasti senza medico di famiglia - potranno trovare spazio fra i nuovi dottori di Su Planu e Quartucciu.

«Si sta assicurando un’adeguata copertura territoriale e accessibilità sanitaria per i cittadini», dicono dalla Asl dopo la lettera del sindaco Gigi Concu che chiedeva subito un sostituto dell’unico medico della borgata andato in pensione. Richiesta che il primo cittadino di Selargius ribadisce: «Serve un medico di base nella borgata, non è tollerabile che i cittadini debbano percorrere chilometri per andare dal dottore».

La polemica

Il caso è esploso nel fine settimana: decine di segnalazioni e lamentele arrivate in Municipio, tanto che il sindaco ha scritto una pec ai vertici dell'azienda sanitaria. Nella lettera si fa riferimento al «grave disservizio venutasi a creare a seguito del pensionamento del dottor Roberto Pili, medico di medicina generale operante presso l’ambito territoriale di questo Comune in via Grazia Deledda. A seguito della cessazione dell’attività del medico, circa 1.500 cittadini risultano attualmente privi di medico di base, con conseguenti difficoltà nell’accesso ai servizi essenziali di assistenza sanitaria primaria. La situazione», scrive ancora Concu, «sta generando numerose segnalazioni e lamentele da parte della cittadinanza, in particolare tra le persone anziane e non autosufficienti, che si trovano nell’impossibilità di usufruire dei servizi di medicina di base in tempi congrui».

La posizione dell’Asl

A distanza di pochi giorni arrivano le precisazioni della Asl: «Comprendiamo le preoccupazioni del sindaco e dei cittadini in merito alla continuità assistenziale, tuttavia è necessario precisare che nel comune di Selargius sono appena subentrati due nuovi medici di medicina generale titolari, il dottor Sodaro e la dottoressa Vicinanza Giulia che ha aperto il proprio ambulatorio nel quartiere di Su Planu, garantendo così la copertura sanitaria del territorio. Inoltre, nel comune di Quartucciu è stato recentemente aperto un nuovo ambulatorio di medicina generale, situato a circa un chilometro di distanza da Selargius. Resta ferma la disponibilità dell’Azienda al dialogo costruttivo con le amministrazioni comunali per monitorare costantemente il fabbisogno della popolazione e rispondere prontamente ad eventuali criticità che dovessero emergere. La tutela della salute dei cittadini», dicono ancora dalla Asl, «rimane la priorità assoluta».

La controreplica

Soluzioni che però non convincono il sindaco. «Il problema e i disagi restano», dice Concu dopo le precisazioni della Asl, «fra i residenti della borgata da giorni senza medico di famiglia ci sono tanti anziani, ai quali non si può pretendere di fare chilometri per avere l’assistenza sanitaria primaria. Così non si sta garantendo il diritto alla salute per i cittadini».

