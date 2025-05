Bordonaro-Lovisa primi tra le auto, degiacomi in moto 

Esultano ad Alghero i vincitori della prima edizione del Sardegna Rally Raid, la corsa automobilistica e motociclistica disputata su tre tappe nel Nord dell’Isola. L’ex iridato rally, Tiziano Siviero, tra gli ideatori traccia il bilancio: «L’obiettivo primario era far divertire i Piloti, sia quelli delle Moto che quelli delle Auto. Penso che l’obiettivo sia stato raggiunto, l’abbiamo centrato. Era il primo step del Sardegna Rally Raid, quindi io per primo sono contento».

Le auto

Tra le quattro ruote, la Suzuki Gran Vitara di Alfio Bordonaro e Stefano Lovisa è stata la vincitrice assoluta (oltre che tra le vetture tipo T1 e nel Suzuki Challenge) della gara firmata dall’Automobile Club Sassari e valida come secondo round del Campionato Italiano Cross Country Aci Sport. Il successo si sabato nella impegnativa crono di 102 km “Su Filigosu”, nello splendido scenario di Monte Lerno, ha consentito loro di gestire il vantaggio di oltre 11’ che avevano in dote. È bastato il quarto tempo nella “Fiorentini” (di 62 km) per presentarsi ad Alghero con il tempo di 4h17’14”2, da primi in classifica generale. Con loro, sul podio al Molo Dogana sono saliti i vincitori di tappa e del gruppo T4, Alessandro ed Emiliano Tinaburri (Yamaha Yxz R1000), secondi a 5’13”05, e Michele Abeniacar e Rocco Sbaraglia (Suzuki Gran Vitara), a 9’28”2, terzi, che si sono aggiudicati il gruppo T2.

Nel gruppo Th (veicoli con scaduta omologazione) vittoria di Stefano Moro e Simona Morosi su Mitsubishi Pajero, con Mirko e Maurizio Lorrai (Mitsubishi Pajero) terzi.

Le moto

Anche Pietro Degiacomi, su Gasgas del team Africa Dream ha difeso nell’ultima giornata il vantaggio accumulato sabato e si è imposto tra le moto, spartendosi i successi di tappa con Mattia Capuzzo (Ktm), poi secodo sul podio finale. Al terzo posto, Thomas Marini, il campione in carica dell’Italiano Raid TT. Quarto Tommaso Montanari che su Husqvarna aveva vinto la prima tappa, poi Jacopo Cerutti (Aprilia) e Alessandro Botturi (Yamaha). Al 22° posto Gioele Meoni, figlio di Fabrizio, leggenda della Dakar, scomparso vent’anni fa proprio durante quella gara in Mauritania.

