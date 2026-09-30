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01 ottobre 2026 alle 00:12

Boomerang è pronta a prendere il largo 

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Ancora qualche giorno e sarà di nuovo libera nel suo mare. Sarà una giornata di festa, ma anche un importante momento di sensibilizzazione e divulgazione scientifica, quella in programma per sabato 3 a San Giovanni di Sinis: tornerà in mare Boomerang, un esemplare di Caretta caretta che ha trascorso gli ultimi mesi in cura al Centro di recupero del Cres. Alle 11,30 Boomerang sarà restituita al mare dai biologi marini che ne hanno seguito il percorso di recupero. Il nome scelto per la tartaruga racconta già una parte della sua storia. Boomerang, infatti, più volte è stata avvistata e recuperata nell’area, tornando periodicamente nelle acque della Penisola. Proprio per conoscere meglio i suoi spostamenti i ricercatori hanno deciso di dotarla di un dispositivo satellitare che permetterà di seguire il suo viaggio. Prima della liberazione, sarà possibile visitare il Centro di recupero e conoscere più da vicino il lavoro svolto per la tutela della fauna marina. (s. p.)

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