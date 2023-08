Boomdabash: «Amici sardi, stanotte sarà festa!» 

Sarà come un party, promettono. Ritmi serrati e tanta energia con il valore aggiunto dato dallo scenario incantevole delle rocce rosse di Arbatax. Proprio a Tortolì, questa notte, intorno alle 23, i Boomdabash chiuderanno la seconda edizione dell’Arabax Music Festival, la quattro giorni di musica no stop della costa ogliastrina, una delle più affascinanti della Sardegna di cui la band salentina è innamorata.

«Adoriamo quest’isola e c'è sempre un’accoglienza bellissima quando veniamo a suonare qui».

Cosa avete in serbo per il pubblico di Arbatax?

«I live del tour “The Party Specialists” che stiamo portando sui palchi italiani quest’anno è innanzitutto qualcosa di completamente nuovo. Uno spettacolo concepito nel vero senso della parola come un party: ritmi serrati, tantissima energia e un assetto totalmente unico, arricchito dalla presenza del nostro batterista B-Dog e dal nostro corpo di ballo che impreziosiscono un live che praticamente è un viaggio. Un viaggio che parte dagli albori dei Boomdabash fino ai nostri giorni. Solitamente le nostre performance live sono sempre state esplosive ma quest’anno abbiamo davvero spinto al massimo per dare al pubblico l’esperienza più divertente ed energica che potessimo creare».

“Venduti”, il titolo del vostro ultimo album è una provocazione, in risposta a chi vi accusa di essere diventati una macchina sforna hit?

«Abbiamo scelto questo titolo perché si tratta dell’insulto che ci viene rivolto da quando abbiamo mosso i primo passi nel mainstream. Abbiamo voluto prendere una parola negativa e farla diventare il titolo del nostro album più bello di sempre, l’album per tutti, per chi ama i Boomdabash degli esordi e per chi ci ha conosciuto con le nostre grandi hit».

Nei vostri brani troviamo un mix linguistico, in cui il dialetto salentino ha sempre un suo spazio. Che significato ha questa scelta?

«Il fatto di cantare in un mix tra dialetto e inglese è conseguenza di tutto ciò che siamo e ascoltiamo. Mischiamo la tradizione del Salento, con un occhio all’innovazione, inserendo delle sonorità un po’ più internazionali».

“Venduti” contiene diverse collaborazioni tra cui Paola e Chiara, Emma, Al Bano e VillaBanks. Quale criterio avete usato per scegliere questi artisti?

«La cosa più importante, per noi, è collaborare sempre con artisti verso i quali nutriamo affetto e stima. Poi, quando facciamo i provini, ci rendiamo subito conto se in quel pezzo ci può stare un artista o no. Andiamo molto a sensazioni».

Com’è stata l’esperienza con Loredana Bertè?

«Molto emozionante, all’ennesima potenza. È stato anche decisamente costruttivo perché lei è un mostro sacro e ha tantissime cose da raccontare e insegnare. All’inizio c’è stata un po’ di ansia da prestazione, stiamo parlando di un’artista che ha un peso specifico non indifferente, ma lei ci ha messi subito a nostro agio. Le fasi di registrazione del pezzo sono durate pochissimo perché lei è una da “buona la prima”. È stata una delle esperienze più belle di tutti questi anni di carriera».

State pensando a una nuova collaborazione?

«Ci stiamo lavorando ma per ora preferiamo non fare nomi».

Avete un sogno nel cassetto?

«Da sempre uno dei nostri grandi sogni è collaborare con Zucchero. Molto difficile, ma... non si sa mai».

