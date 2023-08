Boomdabash al gran ballo dell’Arabax 

Quel che è certo è che si è ballato, e tanto, ieri notte sotto un cielo stellato, di fronte a un palco spettacolare, accanto il meraviglioso mare ogliastrino con la cattedrale di porfido rosso a impreziosire una serata da incorniciare. Si è chiusa col botto la seconda edizione dell’Arabax Music Festival. È stata una grande festa nell’ex cava del piazzale Scogli Rossi ad Arbatax. Sorrisi, salti, adrenalina e tanto divertimento. Diciamoci la verità chi c’era lo sa: nessun muscolo è rimasto fermo. Tutti a casa con l’acido lattico.

Antipasto

Noche de Perreo è stato il perfetto antipasto che ha preparato il pubblico alla portata principale: i Boomdabash. Il gruppo di origini salentine (il nome viene da boom da bash, “esplodi il colpo”) che vede nella squadra Dj Blazon, i cantanti Biggie Bash e Payà e il beatmaker Mr Keta l’avevano promesso in un’intervista rilasciata all’Unione Sarda: «Sarà un party», è così è stato: tanta energia e cassa dritta. Balli e coreografie ad esaltare la performance. Tutti con le mani su, un’esplosione di musica con testi che sono mix tra dialetto salentino e inglese. «Per noi la Sardegna è casa, non tornavamo da tempo e siamo felici» hanno detto al pubblico.

E non è un caso se sono una delle band più apprezzate e acclamate della scena contemporanea italiana con oltre 3 miliardi di stream totali, 30 dischi di platino e più di 650 milioni di visualizzazioni su YouTube. Un pubblico trasversale di tutte le età ad Arbatax: famiglie con bambini, giovani e meno giovani si sono scatenati con i loro tormentoni: il nuovo freschissimo singolo “Lambada” e poi ancora “Tropicana”, “Mohicani, Karaoke”, “Mambo Salentino” con e “Non ti dico no”.

Non potevano chiudere in modo migliore il sipario dell’edizione 2023 i quattro moschettieri del Deejay Time: Albertino, Molella, Fargetta e Prezioso. Hanno fatto ballare, tutti insieme, gli amici della cassettina e non solo, sulle note delle hit più famose degli anni ’90 e della musica dance. Brani che sono ancora un evergreen nonostante siano passate tre decadi che hanno fatto scatenare il pubblico dell’Arabax. Come support artists nell’ultima sera si sono alternati dalle 19 a notte fonda Gaiaz, Frabo dj, Oneto, Pinelli, Suella, Morpheus e dj Stingo.

L’evento alla sua seconda edizione organizzato da chef@home col patrocino di Regione e Comune di Tortolì ha confermato - come se ce ne fosse bisogno - di come eventi come questi richiamino migliaia di persone e sono vero ossigeno per tutto il territorio.

