Boom d’iscritti nella scuola dei record 

La scuola dei record è a Pitz’e Serra, in un quartiere che un tempo era solo un dormitorio.Se prima i residenti che lavoravano a Cagliari e in città tornavano solo la sera, facevano frequentare ai figli le scuole del capoluogo, adesso la musica è cambiate. E anche il calo drastico delle nascite che ha portato alla perdita degli alunni nelle scuole sarde, sembra non toccare l'istituto comprensivo 3 che è andato in controtendenza, con un incremento del numero delle classi del cento per cento.

Quasi da record il balzo per l'anno scolastico 2024- 2025 con il 222 per cento di iscrizioni in più rispetto al 2020-2021 per le scuole medie di via Portogallo.«La scuola si apre al territorio e lo anima» spiega la dirigente dell’istituto Maria Gabriella Bussu, «mentre prima costituiva quasi un vanto mandare i figli a scuola a Cagliari, adesso invece nella nostra scuola abbiamo figli di chi vive a Cagliari». E a cambiare è «così tutto il quartiere che viene vissuto appieno, senza bisogno di andare chissà dove anche a fare la spesa».

I numeri

A confermare dati così importanti è la referente del plesso di via Portogallo Martina Basciu. «Nel 2020-2021 alla prima media erano iscritti solo 36 alunni mentre per il 2024-2025 gli iscritti sono più che triplicati arrivando a 116 alunni». Merito soprattutto «di un livello di progettualità elevato, che si è tradotto in un’offerta formativa ampia, variegata e innovativa, come il nuovo corso Innovation School, che prevede per gli studenti tre ore in più di lezione alla settimana in cui si sviluppano competenze informatiche e linguistiche con la collaborazione di un insegnante di madrelingua inglese e la pratica di sport diffusi nei paesi anglosassoni».

Il segreto

E proprio i percorsi sportivi pomeridiani, come spiega il professore Simone Piredda, «offrono ai ragazzi la possibilità di sperimentare sport poco conosciuti, come la scherma o il badminton, ma altamente formativi».Numerosi sono anche i progetti della scuola dell'infanzia ed elementare di via Inghilterra e via Cimabue dell’istituto. «Abbiamo cambiato il modo di fare lezione seguendo e assecondando anche i desideri dei bambini», raccontano le referenti Gabriella Solla e Cristina Secci, «possiamo contare su un laboratorio artistico-espressivo, un’aula interdisciplinare, una biblioteca con sala lettura, un’aula di robotica e una dove poter far musica». Negli spazi aperti sono stati poi creati gli orti, uno per classe, dove i bambini si divertono a coltivare frutta, verdura e ortaggi.

