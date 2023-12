Boom di visite nella casa di Babbo Natale 

A quasi una settimana dall’inaugurazione, la casa di Babbo Natale realizzata a Casa Matta, un’antica abitazione in terra cruda restaurata qualche anno fa dal Comune, in via Lamarmora a Pabillonis, fa il pieno di visitatori. Non solo persone del posto, ma anche numerose scolaresche da Guspini, Sanluri, San Gavino, Sardara e Assemini, accolte nel teatrino interno. La casa è stata ideata dalle associazioni pabillonesi Officine Sonore, Tramudadas, Benas e Promos, con il patrocinio del Comune.

Giuseppe Atzori, presidente Officine Sonore, dice: «Il tema di quest’anno è il “Giocattolo e il Gioco”. Si potrà visitare la stanza di Babbo Natale, l’ufficio postale dove poter spedire le letterine, salire sulla slitta e ci sarà il laboratorio della fantasia». La casa rimarrà aperta oggi, domani e da mercoledì a venerdì, dalle 17 alle 20. Stasera previsto lo spettacolo Baracca e Burattini con Alice, alle 18. ( g. g. s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA