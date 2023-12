Boom di visite al festival sui dolci sardi 

Fa il pieno di visitatori “Indoru”, il festival dell’arte dolciaria e del design, organizzato dall’associazione Excellence Sardinia, a Sa dom’e Farra. Tra convegni, workshop e degustazioni, è stato possibile conoscere i dolci provenienti dalle diverse parti dell’Isola.

Gabriella Ruzzu di Sorso ha portato le sue “tiricche”, dolce tipico fatto di sapa e poi le ricotelle variante delle tradizionali pardule , sistemate accanto alle copulette di Ozieri. E ancora il panettone tradizionale di Guspini di Antonio Piras che ha portato anche i suoi famosi amaretti con tanto di targa come primo classificato nel concorso “La Sardegna e i suoi amaretti”. Non potevano mancare il torrone del quartese Stefano Todde e le creazioni di Sarah Paolucci in arte Furighedda.Preso d’assalto anche lo stand di Marteddu di San Vito. E le iniziative a Sa dom’e Farra proseguono anche nei prossimi giorni. Martedì alle 19,30 nuovo appuntamento con il laboratorio di ballo sardo.

