Boom di visitatori, un settembre da record 

L’estate è finita e le presenze turistiche, a Barumini, sono cresciute con un settembre da record: oltre 24mila presenze. Numeri che raccontano un cambiamento per le aree interne della Sardegna in un mese considerato di spalla, ma che ora assume un peso importante: la domanda di turismo archeologico ed esperienziale continua dopo i mesi pienamente estivi, alimentando opportunità per l’accoglienza, la ristorazione e le attività del territorio. A Barumini, quindi, la stagione si allunga, tracciando una strada che può contribuire alla crescita turistica dell’intera isola.

I raffronti

Le oltre 24mila presenze tra Su Nuraxi, Casa Zapata e Centro Giovanni Lilliu sono un risultato superiore a quello dello stesso mese del 2025, che conferma la capacità del patrimonio culturale di richiamare visitatori anche oltre l’alta stagione. Gli stranieri rappresentano oltre il 70 per cento delle presenze, con i francesi - come ogni anno - ancora una volta in testa. Aumentano anche tedeschi, inglesi, svizzeri, spagnoli, nord-europei, americani e giapponesi: questi ultimi, probabilmente perché diverse emittenti televisive del Sol Levante hanno realizzato reportage sul sito. Con questo trend, la proiezione alla fine dell’anno si attesta intorno alle oltre 160mila presenze per i tre siti.

Formula vincente

Nel cuore della Sardegna la cultura continua ad attrarre, anche quando il calendario dell’estate è agli sgoccioli. «Questi risultati hanno un valore che va oltre gli ingressi nei siti: significano opportunità per Barumini e per tutta la comunità», sottolinea il sindaco Emanuele Lilliu. «La cultura», aggiunge, «è una risorsa sulla quale abbiamo costruito un percorso condiviso, che dà visibilità al territorio e continuità alla sua economia. La crescita di settembre ci incoraggia a rafforzare questo sistema, perché i benefici possano coinvolgere sempre più il paese e le realtà vicine».

Gli sforzi

Alla base c’è il lavoro quotidiano della Fondazione, con le promozioni dei siti negli appuntamenti nazionali e internazionali, la cura dei percorsi di visita e gli investimenti sulla qualità dell’accoglienza. Per i visitatori c’è anche un automatismo: «È il passaparola di chi torna a casa soddisfatto e diventa un ambasciatore di Barumini, portandone il nome in Italia, in Europa e nel mondo e stimolando nuovi viaggi», continua Lilliu. Nel percorso di promozione si inserisce anche l’Expo del turismo culturale, che tornerà a Barumini il 13 e 14 novembre con la nuova edizione. La collaborazione con le altre realtà del territorio ha in programma appuntamenti e novità oltre che il ritorno del premio inaugurato lo scorso anno, per consolidare un’iniziativa che punta a trasformare il confronto in nuove opportunità di promozione e di visita. Tour operator, stampa specializzata, visitatori, imprese e gestori dei siti culturali potranno incontrarsi e condividere proposte, mettendo in relazione luoghi, esperienze e itinerari.

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