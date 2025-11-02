VaiOnline
San Gavino.
03 novembre 2025 alle 00:09

Boom di visitatori tra le “Strade dello zafferano” 

Un trionfo di sapori, tradizioni e di colori tra gli stand espositivi, le degustazioni e le tantissime mostre con il fior viola che ha iniziato a fare la sua comparsa nei campi. Così è stata un successo la prima tappa del festival “Strade dello Zafferano di Sardegna Dop”. La Mountain Bike dello Zafferano, organizzata dalla Monreal Bike, ha dato il via al programma con una pedalata tra i paesaggi rurali e i campi in fiore, unendo sport, natura e territorio.

In via Roma e nelle strade del centro storico c’è stato un via vai continuo di turisti e di espositori che possono godere di una bella giornata di sole e ora le prossime tappe del festival saranno domenica 9 a Turri e il 16 a Villanovafranca .

A causa della siccità la fioritura dello zafferano è in ritardo, ma si spera di fare un buon raccolto. Tantissimi turisti hanno fatto il tour dei murales e tra gli stand ci sono molti produttori di zafferano e di altri prodotti locali come Marcello Curreli: «L’agricoltura ha primaria importanza nel Campidano. Da anni, seguendo la tradizione di famiglia, coltivo legumi, abbiamo il miele e ancora altre produzioni».

«Abbiamo preparato – spiega la presidente della Pro Loco Antonella Caboni - diverse specialità come i ravioli e le formagelle allo zafferano. La mostra rappresenta la nostra identità e racconta la passione, il lavoro e la creatività della comunità sangavinese. Abbiamo lavorato con entusiasmo grazie anche alla collaborazione delle associazioni locali e dei tanti volontari che ogni anno rendono possibile questa festa dello zafferano, della tradizione e dell’accoglienza». (g. pit.)

