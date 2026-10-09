Boom di visitatori per le iniziative culturali 

Boom di partecipazione per le iniziative culturali a Monastir. Trekking archeologici, escursioni e visite guidate raccolgono una risposta importante da cittadini e visitatori. Negli ultimi giorni, oltre duecento persone: sessanta hanno partecipato alla visita guidata degli archeologici dell’Università di Milano agli scavi di Monte Zara, altri cinquanta alla gita fuori porta a Tharros in lingua sarda, organizzata dal Progetto Tulis. E anche Archeomonastir, domani, ha già fatto registrare il tutto esaurito: i cento posti per il percorso che collegherà i siti archeologici sono stati prenotati in pochi giorni.

Soddisfazione

«La risposta molto positiva, naturalmente ci ha fatto piacere. Il sold out in pochi giorni ci dice che esiste un interesse concreto per le iniziative che raccontano Monastir attraverso la sua storia e il suo patrimonio archeologico», afferma la sindaca Paola Ugas. «Questo ci conferma che, quando proponiamo occasioni di qualità che coinvolgono direttamente le persone, la comunità risponde e ci auguriamo che sia possibile proporne di nuove». Quella della cultura è una scelta dichiarata. Negli ultimi mesi il Comune ha investito su conoscenza, valorizzazione e sul rendere accessibili tutti i siti, dalle domus de janas, all’area di Monte Zara e Is Obias fino a Baratuli. «La cultura non è un settore separato, bensì una parte importante della crescita della comunità», prosegue Ugas. «Il patrimonio non può rimanere solo nei siti o negli studi degli specialisti. Vedere i cittadini che ascoltano gli archeologi e comprendono ciò che è stato riportato alla luce, significa dare un valore nuovo alla nostra storia».

La svolta

L’intenzione è di trasformare Monastir da luogo di passaggio a possibile destinazione per chi vuole conoscere la storia, l’archeologia e il paesaggio dell’Isola. Un percorso che il Comune ha avviato partecipando a bandi regionali e ministeriali con progetti di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico. Più difficile, al momento, misurare l’effetto che queste iniziative hanno sulle attività economiche: un passaggio su cui il Comune intende lavorare, coinvolgendo gli operatori economici. «Vogliamo consolidare una serie di iniziative e collaborazioni mettendo in rete archeologia, storia, cultura, ambiente ed enogastronomia. Le attività economiche devono essere parte di questo progetto, la valorizzazione culturale può diventare anche un'opportunità di sviluppo. La sfida è riuscire a trasformare il patrimonio ereditato in una risorsa per il presente e per il futuro di Monastir», conclude Ugas.

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