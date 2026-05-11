Boom di visitatori per il “popolo di bronzo” 

Boom di visitatori per la mostra dedicata alle statuette nuragiche riprodotte a grandezza naturale a Quartucciu. Oltre 400 i visitatori registrati con firma, ai quali si aggiungono quasi 250 studenti delle scuole del territorio, che hanno visitato “Il Popolo di Bronzo” di Angela Demontis, che per due settimane ha riportato la DoMusArt indietro nel tempo. L’iniziativa, promossa dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con la Città Metropolitana e coordinata da Forma e poesia nel Jazz, ha richiamato persone provenienti da tutto l’hinterland. «È stata un grande successo, ma soprattutto abbiamo apprezzato il fatto che si siano mosse tante persone per venire a visitarla», la soddisfazione dell’assessora alla Cultura Elisabetta Contini.

Diverse scolaresche hanno preso parte alle visite guidate: l’Istituto comprensivo di Quartucciu, gli alunni della primaria di via Guspini, scuole di Quartu e l’Istituto superiore Pertini. Un lavoro quello dell’artista Angela Demontis, curato nei dettagli e negli abiti, che ha raccolto numerosi apprezzamenti. «È importante mostrare alle generazioni future quella che è la nostra storia, mantenendo viva attenzione e memoria. È una mostra di grande valore», commenta Vincenzo Loi, quartuccese presente all’inaugurazione del 26 aprile. «Tutti hanno riconosciuto la capacità di trasmettere amore e passione per la storia nuragica. Fondamentale anche il contributo della Pro Loco di Quartucciu, impegnata nella custodia e nel supporto organizzativo dell’esposizione», ha concluso l’assessora.

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