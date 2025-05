Boom di visitatori nei siti culturali 

Sanluri fa il pieno di visitatori nei giorni di Pasqua, Pasquetta e festa della Liberazione. Il picco di pubblico il lunedì dell’Angelo, un totale di 600 ingressi, giornata d’ingresso gratuita che ha favorito la scelta del maniero più celebre della Sardegna, unica fortezza medioevale, integra e completamente visitabile.

Nonostante le basse temperature e il cielo nuvoloso e delle giornata non proprio baciate dal sole, anche il museo dei Padri Cappuccini e la Casa del Pane hanno attirato famiglie intere. Per il resto, le presenze nei parchi, nelle piazze e per le vie del centro hanno fotografato l’interesse per cultura e turismo, due dimensioni significative che valorizzano la città, grazie agli investimenti e alle iniziative degli ultimi 15 anni.

Soddisfatto il sindaco, Alberto Urpi: «Siamo sulla strada giusta per raggiungere l’obiettivo programmato di Sanluri città della cultura. I numeri di questo lungo ponte confermano che si può fare meglio, tenendo presente che a due passi da noi da una parte c’è Barumini con il villaggio nuragico patrimonio dell’Unesco, dall’altra Sardara con le sue terme. Insieme offrono uno spazio per coloro che desiderano soggiornare per più di un giorno».

