Boom di visitatori in paese per la Domenica delle Palme 

Un successo da tutto esaurito, quello della Domenica delle Palme, ieri a Desulo, con le vie del paese invase da centinaia di visitatori, dando il via al 2° Festival di Tradizioni, Musica e Canto Sacro in Montagna che culminerà col Venerdì Santo. Dalle 10 la benedizione della palme nella chiesa della Beata Vergine del Carmelo, da dove si è poi snodata la caratteristica processione con oltre 70 prioresse, bambini e uomini in abito tradizionale.Per il corteo, un percorso fra “Pracc’e Garage” risalendo fino alla parrocchia di Sant’Antonio Abate, per la messa officiata dal parroco don Marco Floris, con la diretta di Videolina.A margine della mattinata, l’inaugurazione di quattro statue bronzee dedicate alle donne del paese, dall’artista Roberto Ziranu, per poi dare spazio ad un lungo pomeriggio di spettacoli con “Coros in Beranu - Battiti Musicali del Gennargentu” . «L’abbraccio di tutti coloro che hanno raggiunto il nostro paese - commenta la presidente della Proloco, Alessandra Peddio - ci ripaga dell’impegno profuso. Ora puntiamo a replicare col Venerdì Santo, proseguendo nel percorso di promozione locale».Anche il sindaco Gian Cristian Melis traccia «un bilancio positivo della giornata, grazie alla preziosa sinergia instaurata con la Proloco e decine di volontari». (g. i. o.)

