Boom di turisti stranieri, nell’Isola non solo mare 

È esplosa l’estate, i turisti sono già qui, stranieri per la stragrande maggioranza. Nel primo ponte “caldo” – da ieri fino a lunedì – il numero dei viaggiatori sarà rimarchevole, tra gli operatori c’è ottimismo per una stagione che si preannuncia positiva, anche se a oggi, le camere libere a luglio e ad agosto (le ferie degli italiani) sono ancora parecchie.

Gli alberghi

«I numeri di aprile e maggio sono stati buoni, sicuramente in crescita rispetto agli anni precedenti, perché abbiamo avuto più voli e più strutture aperte», sottolinea Paolo Manca, presidente regionale di Federalberghi. «Sono in particolare gli stranieri – che ormai in Sardegna fanno il 55% del flusso complessivo – che stanno rinforzando le presenze di questi mesi, in aumento tra il 5 e il 10% rispetto al 2024. Anche giugno andrà bene, da metà luglio e per agosto, il periodo degli italiani, dobbiamo aspettare per fare previsioni, stiamo rilevando un contingentamento della propensione di spesa e un calo della permanenza media. Se prima si facevano sette giorni di vacanza, adesso la tendenza sta scendendo a cinque. Penso che il 2025 sarà quantomeno in linea con il 2024, al momento tutti i mesi sono in aumento, ma la partita è ancora da giocare, è agosto che fa la vera differenza nei ricavi delle nostre imprese. Prezzi più alti? I ritocchi saranno contenuti, inferiori all’inflazione».

Per quanto riguarda la destagionalizzazione – che lo scorso anno, come ha spiegato l’assessore al Turismo Franco Cuccureddu, ha finalmente imboccato la strada giusta, con arrivi importanti (sempre per lo più di stranieri) anche a ottobre (+45%), a maggio (+30%), a dicembre (+25%) e a novembre (+24%) – il numero uno degli albergatori sardi spiega che «ovviamente per un hotel, rispetto a un b&b, è più complicato rimanere aperto per più tempo, dati i costi del personale. A Cagliari o a Olbia magari lavora tutto l’anno, sulla costa da maggio a settembre. Ma nel complesso c’è un allungamento in tutto il sistema, ci crediamo, l’obiettivo è essere tutti aperti almeno per sei mesi, e per questo bisogna che tutta la filiera vada nella stessa direzione. Credo che in uno/due anni potremo farcela».

Gli americani

«C’è una bella richiesta, a partire da questo ponte del 2 giugno, e l’arrivo degli statunitensi ci sta dando grandi soddisfazioni», dice Mattia Pilosu, presidente regionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria. «Inoltre, c’è un consolidamento del mercato Uk, e di quello mitteleuropeo, che è sempre stato forte, con in testa la Germania. Sono viaggiatori che non sono interessati soltanto al marino-balneare, anzi, vogliono scoprire l’identità e la cultura della nostra Isola, e sono attratti dalle zone interne. Tutti noi ormai offriamo un’esperienza globale, c’è tanto interesse per i vigneti, ad esempio, e per l’artigianato, l’arte, e tutto ciò che è “fatto a mano”». Prosegue Pilosu: «Tra noi operatori si rileva ottimismo, dopo gli ottimi numeri del 2024, andiamo verso una crescita stabile, c’è di nuovo una connessione tra imprese del settore e la Regione, che ci supporta tanto in marketing e promozione, e anticipa le nostre istanze. Le fiere, ad esempio, sono quasi triplicate. Finalmente si va nella giusta direzione».

L’allarme

Pierpaolo Pileri, presidente della Fiavet (Federazione italiana associazioni imprese viaggi e turismo) sottolinea che «il movimento è cominciato a Pasqua, e si sta intensificando in questo ponte. Sono gli stranieri ad approfittarne, vedo grandi sbarchi dalle navi a Olbia, camper e moto di austriaci, svizzeri, tedeschi, e numeri importanti nelle crociere. Gli italiani arriveranno come sempre a luglio e ad agosto, ma quello che ci sta facendo preoccupare sono le tariffe dei trasporti: per una famiglia di quattro persone più l’auto, il traghetto può costare anche 1.600 euro. Per gli aerei, si arriva a oltre 450 euro a tratta. Insomma, adesso che la gente ha ripreso veramente a viaggiare, il costo di una vacanza in Sardegna è alto, con le stesse cifre si può andare ovunque nel mondo, verso destinazioni esotiche e lontane».

Il Codacons

Secondo il Codacons, che commenta i dati sull’inflazione diffusi ieri dall’Istat, «si preannuncia una estate salata per gli italiani». Le voci legate al turismo hanno registrato a maggio una decisa crescita: i prezzi dei voli nazionali, ad esempio, sono rincarati del +30,8% su anno, le tariffe dei traghetti del +9,7%, quelle dei servizi ricreativi e sportivi (piscine, stabilimenti, palestre, parchi divertimento) del +8,3%, i prezzi dei pacchetti vacanza nazionali del +7,2%. Gli alberghi rincarano del +3,2% su anno mentre i listini di case vacanze, b&b e altre strutture ricettive del +4,5%.

