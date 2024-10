Boom di turisti, stabilimenti chiusi 

«Sabato e domenica, senza prenotazione, non c’è un posto libero», dice l’addetto al servizio spiaggia delle Palmette. Mare d’autunno al Poetto. A Cagliari non è certo una novità: di nuovo 28 gradi ieri, con l’estate che sembra lontana dal volersene andare quando sul calendario mancano appena poco più di due mesi a Natale. Ancora i turisti in città, mai visti così tanti a ottobre, dicono gli operatori. Con queste condizioni, sul lungomare la stagione balneare potrebbe andare avanti ancora a lungo ma in tanti hanno già sbaraccato lettini, sdraio e ombrelloni. Alcuni hanno cominciato a smontare a fine di settembre, altri hanno iniziato a “tagliare” le fila nella Fermate meno frequentate a metà settembre, quando è ricominciata la scuola. Risultato: in questa stagione a parte la Prima, il Lido e la Quarta, trovare lettini e ombrelloni al Poetto è impossibile. «Fin quando regge il clima, al Golfo 1 noi ci saremo», assicura Maria Annunziata Abis, titolare della cooperativa Golfo degli Angeli.

Il calo

La domanda, però, se la pongono tutti: perché, di fronte ai turisti che continuano ad arrivare in città, non si mantengono aperti tutti o quasi gli stabilimenti? Una premessa è doverosa: di fronte al calo fisiologico dell’autunno, che viene calcolato generalmente in un 50% in meno rispetto all’estate, gli operatori sono obbligati a scelte di questo tipo. Diventa, infatti, impossibile continuare a erogare lo stesso servizio, con costi invariati e incassi ridotti. «Con la ripresa delle scuole», che “taglia” le famiglie, «la diminuzione dei turisti», tantissimi per ottobre ma certo lontano dai numeri dell’estate, «sommati alle minori corse del Ctm nei punti spiaggia meno frequentati», quindi l’impegno altrove delle associazioni che d’estate negli stabilimenti del Golfo degli Angeli assistono le persone con disabilità, «mantenere aperte tutte e sette le stazioni balneari al Poetto sarebbe diventato un problema economico per un’impresa. Abbiamo il dovere di guidare l’impresa “secondo la diligenza del buon padre di famiglia”, per questo motivo continuiamo a garantire il servizio nella parte di spiaggia più frequentata», alla Prima, spiega ancora Maria Annunziata Abis.

Il concetto lo ribadisce Danilo Cacciuto, rappresentante del Sib Sardegna (il sindacato balneari della Confcommercio). «Premesso che nelle spiagge urbane, come il Poetto, non esiste un obbligo per gli operatori di smontare lo stabilimento, mentre in quelle extraurbane questo obbligo c’è, è evidente che per coloro che non hanno un chiosco-bar-ristorazione, che permette di lavorare anche con il brutto tempo, ma lavorano solo con lettini, sdraio, ombrelloni, mantenere in questa stagione gli stessi servizi con gli stessi costi e ricavi nettamente minori è un problema economico».

Le voci

Chi lavora a piedi nudi nella sabbia, con davanti solo il mare, lo sa bene: è il meteo a decidere se e quanto metterai in cassa. «Resteremo comunque aperti finché il clima lo permetterà», ribadisce la Abis. Al Lido, invece, stabilimento di elioterapia, la stagione andrà avanti fino alla fine del mese, poi “mare d’inverno” con le vasche di talassoterapia. «Premesso che l’erosione non ci consente di avere la stessa disponibilità, noi come ogni anno andremo avanti e da novembre partiremo con la stagione invernale», spiega Angelo Cerina, direttore del Lido. «Chi noleggia la cabina per dodici mesi ha naturalmente un vantaggio economico. I servizi saranno garantiti più o meno tutti proprio perché il nostro è uno stabilimento di bagno ed elioterapia. La stagione può durare dodici mesi, i cagliaritani lo hanno capito da molto e infatti frequentano tutto l’anno lo stabilimento. I turisti andrebbero “aiutati” e per questo servirebbero le istituzioni per spingere la destagionalizzazione».

