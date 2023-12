Boom di turisti ma la città è chiusa 

La città che dice di avere vocazione turistica, il giorno di Natale ha rinunciato ai servizi. E quattromila turisti arrivati sulla nave da crociera della Msc sono sbarcati la mattina di lunedì in una Cagliari che sapeva poco di accoglienza: negozi chiusi, ristoranti e locali aperti soprattutto dall’ora di cena in poi. Chiuso, come di consueto la mattina del 25 dicembre, anche il villaggio natalizio nel Corso e (quasi completamente chiuso) in piazza Yenne. Un’occasione persa? Qualcuno dice di sì: «Più che quello che spendono, vale il “rating” che danno in chiave turistica». Qualcun altro dice “nì” perché «i crocieristi non lasciano granché sul territorio». Il dibattito è aperto. Associazioni di categoria, amministrazione e sindacati, intanto, in coro, spiegano che «senza una pianificazione preventiva, gli operatori il giorno di Natale inevitabilmente chiudono».

La tassa di soggiorno?

Bastava farsi una passeggiata a fine mattina in centro per rendersi conto che Cagliari il giorno di Natale era una città chiusa. In vacanza, fino al pomeriggio inoltrato, erano almeno sette bar e ristoranti su dieci. I negozi, invece, salvo alcune rare eccezioni, chiusi quasi per il cento per cento. Il Corso, per esempio, era un deserto: il 25 dicembre è stato festeggiato con una lunga collezione di saracinesche abbassate. «Commercianti e ristoratori sono imprenditori economici», sottolinea Emanuele Frongia, presidente di Fipe Confcommercio Sud Sardegna. «Senza una pianificazione con amministrazione, associazioni di categoria e chi porta i turisti in città, in questo caso le crociere, gli operatori chiudono il giorno di Natale», aggiunge. Il concetto lo ribadisce Marco Medda, presidente di Confesercenti Cagliari: «Occorre un incentivo economico, pianificato con l’amministrazione». Dove si trovano i soldi? «Dalla tassa di soggiorno, per esempio», risponde. «Se si vuole una città turistica, bisogna incentivare gli operatori economici ad aprire a Natale», aggiunge.

L’accoglienza

Pierluigi Mannino, presidente della commissione Attività produttive spiega che «l’accoglienza dei turisti deve essere gestita, non si può improvvisare e pensare che se arriva una nave da crociera il giorno di Natale automaticamente i commercianti sollevano la serranda. Serve una pianificazione», ribadisce. «Mi sono battuto per far nascere la Consulta delle Attività produttive che però non è andata oltre il regolamento». «Giusto parlare di Cagliari città turistica, meno giusto però scaricare questo “peso” solo sui lavoratori», dice Cristiano Ardau, segretario regionale della Uiltucs. «Serve una pianificazione», aggiunge. Che incentivi commercianti e ristoratori ad aprire nei giorni di festa ed eviti a chi fa il sacrificio di sollevare la serranda in quei giorni di andare in perdita.

