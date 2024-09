Boom di turisti, crescono i servizi 

«É una città bellissima, potremmo pure viverci». Sofia, metà polacca e per metà italiana, punta con l’obiettivo della sua macchina fotografica la statua di Carlo Felice, mentre il fidanzato Aijit chiede informazioni per salire su una delle apixedde elettriche per turisti. Hanno scelto Cagliari come meta delle vacanze. Perché? «Perché è bellissima, naturalmente, ma anche perché è ricca di servizi per i turisti. Abbiamo trovato un infopoint che funziona benissimo», risponde. Non solo i tour turistici alla scoperta della città, con il bus scoperto, una “invenzione” di quasi vent’anni ormai, o il trenino aperto. Poi i tanti piccoli “caddy”, le apixedde trasformate per trasportare i turisti. E ancora: i tour attorno alla Sella del diavolo, le escursioni guidate in gommone oppure in kayak, la possibilità di noleggiare imbarcazioni, piccoli o grandi, con tutti i servizi compresi (cambusa, biancheria, transfert, etc.). Ecco Cagliari, una città a misura di turista: a settembre l’infopoint di Palazzo Bacaredda (l’unico) ha accolto quasi 4000 turisti, 287 solo nella mattinata del 15 settembre. «Numeri straordinari», dice l’assessora al Turismo e alla Cultura Maria Francesca Chiappe, «che testimoniano che quella è una strada sulla quale dobbiamo puntare».

I tour

Cagliari, giovedì, metà mattina. Il giorno dopo il nubifragio promette una giornata splendida. Davanti a piazza del Carmine i turisti in pantaloncini corti e sneakers hanno gli occhi sgranati dallo stupore, pur non avendo visto ancora nulla. Fanno la fila per salire sul trenino cagliaritano. L’onda del turismo estivo che proseguirà anche a ottobre premia i tour in bus alla scoperta della città. In piazza Yenne, Sara Tronu (Cagliari city tour) aspetta quelli che scendono da via Manno.«Il tour è un servizio che piace molto», dice. «Ormai lo proponiamo da quasi vent’anni. In un’ora i turisti possono vedere le principali attrazioni e poi decidere cosa visitare più approfonditamente». Castello, Bonaria, Monte Urpinu (viale Europa), Molentargius, Bastione, Anfiteatro: qualcuno arriva pure al Poetto.

Gommoni, barche, kayak

Ai turisti che visitano la città del sole e del mare, piace sempre di più la possibilità di vivere il mare da un’altra prospettiva: in barca. Non solo lettino e ombrellone al Poetto, ma la Sella del Diavolo, Cala Fighera, la Grotta del Colombo. La sostenibilità (ambientale) è un plus. «Ormai è da alcuni anni che noleggiamo barche con o senza conducente, le nostre sono elettriche», racconta Alessandro Saba, titolare di E-boats, a Marina Piccola. «Siamo a pieno regime, e con tanti turisti che continuano ad arrivare sarà così ancora fino a ottobre».

Sul noleggio di imbarcazioni, Cagliari sailing charter, base a Su Siccu, fa “scuola” dal 2008: «Registriamo prenotazioni fino a ottobre», dice Marco Picci, sales manager. «La nostra offerta è sempre stata calibrata sul noleggio per più giorni, ma dall’anno prossimo apriremo anche al turista “di passaggio”, per noleggi giornalieri», aggiunge. Con quali servizi? «Tutti quelli che i turisti richiedono», risponde. La cambusa, «abbiamo convenzioni con supermercati per la spesa», la biancheria, «sono molti quelli che richiedono questo servizio», i transfert, «da e per l’aeroporto».

I progetti

I turisti promuovono Cagliari “città turistica” e l’amministrazione mette in cantiere i progetti per rendere Cagliari più a misura di turista. «Abbiamo a disposizione 1,2 milioni di euro», spiega l’assessora Chiappe. Cosa farete? «Aggiorneremo e rinnoveremo tutta la segnaletica turistica della città con la previsione di un qr code che illustra percorsi, monumenti, etc», dice. E conclude: «Stiamo valutando, per ora solo un’idea, di creare una carta turistica dematerializzata», un pass pigliatutto come esiste in tante realtà per musei, trasporti pubblici, monumenti. Un lasciapassare ideale per chi vuole scoprire quanto più possibile di una città.

