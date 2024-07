Boom di truffe informatiche: cresce l’allarme 

In città aumentano i casi di phishing: le vittime ricevono chiamate, mail o sms che sembrano provenire da istituti bancari o enti pubblici, con richieste di inserimento di credenziali dietro rischio – falso – di sospensione o blocco delle utenze o account finanziari. E chi comunica i dati viene derubato: le telefonate sembrano arrivare dai numeri del proprio istituto bancario grazie alla tecnica del “spoofing”, che consente ai malfattori di effettuare telefonate in modalità “voice over IP” (voip), scegliendo il numero che apparirà sul display della vittima.

Per contrastare questi raggiri, la Polizia Postale è scesa in campo con diversi contenuti multimediali di sensibilizzazione e ora lo fa anche nell’aeroporto di Elmas grazie al protocollo d’intesa con la società di gestione dello scalo: vengono diffuse delle “pillole di cybersicurezza” sui sistemi informativi presenti nell’area aeroportuale e rivolte a tutti i viaggiatori in transito che saranno così messi in condizione di difendersi dalle incessanti insidie derivanti dall’uso dei servizi informatici.

La Polizia Postale ricorda di diffidare di chi, spacciandosi per un operatore bancario o delle forze dell’ordine, richiede di comunicare dati sensibili. Inoltre bisogna configurare sul proprio dispositivo un sistema di sicurezza come l’autenticazione a doppio fattore e l’utilizzo di password complesse e differenziate per ogni singolo account. E non lasciarsi ingannare da prospettive di guadagni immediati ma inverosimili, diffidando da finte sponsorizzazioni ad opera di personaggi famosi, vittima a loro volta di sfruttamento indebito della loro immagine.

