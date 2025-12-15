VaiOnline
Domusnovas.
16 dicembre 2025 alle 00:23

Boom di pubblico all’inaugurazione della mostra dei presepi 

Le suggestive ma anguste sale del Museo della civiltà contadina gestito dall’associazione Ammentos hanno faticato a contenere la gran folla giunta all’inaugurazione della terza edizione della Mostra dei presepi artistici e artigianali provinciali. «Una mostra - ha sottolineato il presidente di Ammentos Maurizio Sotgiu - divenuta ormai provinciale in modo da soddisfare le tante richieste che ci arrivano e gli splendidi lavori realizzati nel Sulcis, Medio Campidano e cagliaritano. E poi, ritengo non esista miglior location per ospitare delle natività se non la stalla contadina in cui ci troviamo». Un’antica stalla, divisa in più locali, che è già di per sé un gioiello dato che ospita oltre tremila attrezzi ed utensili d’epoca. Collocati tra gli arnesi esposti, i presepi, 27 in tutto, sono stati benedetti da don Scibilia (autore a sua volta di una natività napoletana) nel corso di un’inaugurazione allietata dalle voci del coro polifonico San Giovanni Battista e dalle musiche dell’AR duo. Lodati anche dalla sindaca Isangela Mascia i presepi hanno riscosso interesse anche per la loro varietà: da quello in un’ampolla di vetro, a quello a grandezza naturale con abiti di fine ‘800, passando per i presepi in valigia, in cestino, nel quadro. Visite fino al 6 gennaio (15-19) in via Garibaldi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

