Boom di presenze in paese con i campioni del windsurf 

Partita ufficialmente ieri sera con l’inaugurazione ufficiale fatta sul palco di piazza Belly la manifestazione internazionale di windsurf che sta portando Calasetta fra le mete più gettonate dagli esperti del settore.

Accoglienza e ricaduta economica positiva per gli operatori turistici della località isolana. Base logistica della manifestazione, il Camping “Le Saline” che ospita buona parte degli atleti in gara mentre gli altri sono stati distribuiti in diverse strutture ricettive. «È un valore aggiunto che ci fa bene sperare per la stagione - dice Roberto Schirru, titolare del camping - dobbiamo ringraziare, tutti noi operatori economici di Calasetta, gli organizzatori di questo importante evento che, col passare degli anni diventa un appuntamento atteso dai calasettani. Quest’anno mi ha colpito l’organizzazione, certo, bisogna sempre migliorare, ma quest’anno ci hanno mandato addirittura un mezzo dalla Turchia con tutta l’attrezzatura degli atleti».

Ideatore dell’evento, Salvatore Casula che auspica maggiore partecipazione soprattutto dalle istituzioni che dovrebbero sostenere l’evento che andrà avanti sino all’11 giugno. L’evento organizzato da Circolo nautico e Marinai d’italia, quest’anno vede la presenza di 75 atleti provenienti da tutto il mondo. «L’esempio concreto - dice Salvatore Casula - che per ottenere risultati bisogna crederci, e noi ci crediamo». (s. g.)

