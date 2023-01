Boom di presenze anche senza concertone 

Per il sindaco una scelta vincente quindi, anche alla luce delle presenze registrate in diverse iniziative. Circa duemila solo nel circo Paniko che quasi ogni sera ha animato il parco di Molentargius con spettacoli e concerti, registrando spesso il sold out, alla cantata di Natale nella Basilica di Sant’Elena, sino al recente “Phone video festival”, la prima rassegna dedicata ai cortometraggi realizzati con i telefonini che ha coinvolto giovani, associazioni culturali e i due centri commerciali naturali quartesi. Apprezzato anche il trenino attivo nei giorni di Natale in giro per le principali vie cittadine. «Qualche iniziativa è riuscita meglio rispetto ad altre, ma tutte sono servite in questo percorso di crescita culturale e di recupero dell’identità per Quartu che stiamo portando avanti», dice Milia.

«Abbiamo deciso di spendere le risorse disponibili organizzando diversi spettacoli e appuntamenti, puntando sulla crescita culturale della città e creando più occasioni di incontro per i cittadini», commenta il sindaco Graziano Milia, «concentrare tanti soldi per una sola iniziativa non avrebbe avuto le stesse ricadute sul territorio».

Nessun concerto di Capodanno in piazza - come hanno fatto invece altri Comuni - ma oltre duecento piccole iniziative diffuse che hanno animato la città durante le festività natalizie.

I numeri

La spesa

In totale 250 appuntamenti spalmati fra centro città e litorale, finanziati dal Comune con poco più di 250mila euro. «In continuità con quanto abbiamo fatto durante la primavera e l’estate», sottolinea il sindaco. «Alla fine, considerando anche gli eventi di Natale, chiuderemo con oltre 600 iniziative che sono proseguite con regolarità dalla scorsa primavera. Organizzare il Capodanno in piazza sarebbe costato tanto», ribadisce Milia, «per questo abbiamo preferito puntare su tante iniziative diffuse coinvolgendo le associazioni locali e non solo, perché la città di questo ha bisogno e non di un evento momentaneo. Anche perché», sottolinea, «avevamo a due passi il concerto organizzato a Cagliari, sul quale fra l’altro faccio i complimenti al sindaco Truzzu per come è andato».

La critica

Un programma natalizio che di fatto ha messo d’accordo tutti, nonostante l’assenza del tradizionale Capodanno in piazza. L’unica critica è arrivata la vigilia del nuovo anno, mossa dal capogruppo di FdI Michele Pisano: «Nessun bus navetta con destinazione Cagliari, ovvero ciò che sarebbe potuta essere un’opportunità per i cittadini quartesi, soprattutto i più giovanissimi, per raggiungere il capoluogo in occasione del concerto di Blanco. Un investimento mancato che evidenzia come l’amministrazione non intenda stanziare risorse proprie aggiuntive per servizi specifici», ha scritto Pisano sui social il 31 dicembre. «Il consigliere Pisano ha ragione, mi chiedo però perché non lo abbia proposto prima», la risposta di Milia, «se lo avesse suggerito per tempo l'avrei fatto».

Gli ultimi appuntamenti

A chiudere il calendario delle iniziative natalizie sarà il fine settimana dell’Epifania, con due appuntamenti dedicati alle famiglie e organizzati nei principali siti archeologici del litorale: il 6 gennaio sarà protagonista la Villa romana con le visite guidate dell’archeologa Patrizia Zuncheddu e il suggestivo arrivo della Befana dal mare, il giorno successivo spazio alla caccia al tesoro al Nuraghe Diana.

