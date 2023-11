Boom di presenze al museo Barreca 

Boom di presenze al Parco storico e archeologico di Sant’Antioco dove si registrano numeri da record. Con l’attrazione per eccellenza, il museo archeologico Ferruccio Barreca, sono state registrate 97 mila presenze fino a ottobre scorso, con un sostanziale incremento rispetto all’anno precedente quando la conta ha toccato quota 60 mila.

«Evidente crescita che ci entusiasma - dice la direttrice Sara Muscuso - un incremento di oltre il 60 per cento rispetto all’anno precedente. Dati che premiano il lavoro di squadra realizzato con la cooperativa Archeotur. Ed è proprio nel solco dell’attività e dell’impegno sempre costanti e in continua crescita che inseriamo un nuovo evento, una mostra fotografica che accende un faro sulle tracce della civiltà fenicia in Sardegna, offrendone una prospettiva per immagini”. “Fenici, la rotta del Sud”, la mostra della fotografa Marina Federica Patteri, dedicata alle località costiere della Sardegna sudoccidentale che in passato videro la presenza dei Fenici, in esposizione dal 17 novembre al 17 dicembre. E l’inaugurazione sarà proprio oggi alle 18 con aperitivo e intrattenimento musicale a cura del “Bohemian duo”, ovvero Roberto Bernardini (Oud) e Pierpaolo Sedda (Percussioni). Soddisfazione è stata espressa dall’assessore Luca Mereu. (s. g.)

