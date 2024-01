Boom di passeggeri: 4,8 milioni nel 2023  Uno su 4 è straniero 

All’Aeroporto di Cagliari il 2023 si chiude con 4.846.000 passeggeri, tra arrivi e partenze. Superata la quota di viaggiatori che era stata raggiunta nel 2019(4.739.077).Il confronto con il 2022 evidenzia una crescita di traffico del 10,5%. Il picco mensile si è avuto a luglio con 614.674 passeggeri.Nei collegamenti nazionali si registrano 3.604.463 passeggeri totali. Sulle tratte internazionali, negli ultimi dodici mesi, i passeggeri sono stati 1.241.537. I movimenti degli aeri nel 2023, tra atterraggi e decolli, hanno raggiunto quota 33.584.

Numeri importanti che però non sono sufficienti a tranquillizzare i sindacati, che chiedono uno sforzo maggiore alla Sogaer. «L’aeroporto ha assoluto bisogno di crescere e noi vogliamo capire quali sono le sue prospettive», afferma William Zonca, della Uil Trasporti. «C’è necessità di migliorare le infrastrutture, non è pensabile che nei periodi di maggior affluenza i passeggeri non possano neanche sedersi in attesa del volo. Un problema – aggiunge – anche per i lavoratori che spesso non sanno come comportarsi in spazi così affollati». Zonca punta il faro sull’handler. «L’assistenza agli aerei deve essere limitata a due società, evitando così di dover svendere le prestazioni dei lavoratori».

