Boom di multe ma incassi dimezzati 

Un automobilista su due a Selargius non paga la multa. Almeno non subito, tanto che metà dei proventi legati alle sanzioni per divieto - ma non solo - si riesce a recuperarli tramite ruolo, con gli interessi di mora. «Purtroppo una prassi consolidata ormai», ammette il comandante della Polizia locale Marco Cantori mentre traccia un bilancio. E per il prossimo anno annuncia un aumento dei controlli mirati a frenare l’uso del telefonino alla guida, una delle infrazioni più frequenti per la quale il nuovo Codice della strada varato dal Governo nazionale ha inasprito sanzioni e pene.

Boom di sanzioni

Sullo sfondo ci sono i verbali scattati quest’anno, lievitati rispetto al 2023. «Grazie all’assunzione di nuovi vigili siamo riusciti a garantire un maggior monitoraggio del territorio», ricorda Cantori. Oltre mille multe per sosta selvaggia sulle strisce, sui marciapiedi o in prossimità degli incroci, sugli stalli dedicati ai diversamente abili. Altrettante le sanzioni per le altre infrazioni, la maggior parte a carico degli automobilisti che hanno bruciato il rosso al semaforo, ma c’è anche chi è stato beccato con assicurazione o revisione scadute.

La metà non paga

Ma solo il 50 per cento dei multati paga subito. Motivo per cui nel bilancio di previsione la metà degli introiti presunti delle sanzioni - calcolati sulla base delle multe che in media fioccano ogni anno - vanno a finire nel fondo dei crediti di dubbia esigibilità, cioè quelli che si prevede di non incassare. «Gran parte degli automobilisti non pagano nei termini, per tante ragioni», spiega il comandante della Polizia locale, «capita anche che ci siano difetti di notifica dei verbali, c’è chi non lo riceve a casa perché magari c’è un errore nell’indirizzo. Oltre ovviamente a quelli che volutamente ignorano le sanzioni ricevute, non le contestano e tanto meno le pagano». Ritardi che innescano l’attività di recupero, sino alla fase finale di riscossione gestita dall’Agenzia delle Entrate. «Prima della scadenza dei cinque anni mandiamo l’ennesimo avviso di pagamento ricordando l’importo della multa notificata, più gli interessi», dice Cantori. «Se neanche così si riesce a mettere tutti in regola, si manda tutto all’Agenzia delle Entrate che emette le cartelle esattoriali: questo ci permette di recuperare circa il 35 per cento delle multe non ancora pagate».

I soldi delle multe

Già decisa la destinazione dei proventi dei verbali per violazione al Codice della strada per il 2025. In testa la manutenzione della segnaletica stradale ma anche «il potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni attraverso l’acquisto di automezzi e attrezzature». Non solo, parte degli incassi delle multe serviranno per la riqualificazione delle strade, «interventi a tutela degli utenti deboli e sull’educazione stradale nelle scuole».

