Boom di multe e incassi da record 

A Quartucciu il vento è cambiato. Ora chi sgarra paga e lo dimostrano i numeri. Nel 2024 la Polizia locale ha emesso 650 multe per violazioni al codice della strada, portando nelle casse comunali 40mila euro. All’appello ne mancano ancora 30mila, che arriveranno con le sanzioni già notificate. Una netta svolta rispetto al flop del 2022, quando il Comune si era dovuto accontentare di appena 16mila euro su 200 multe. E un ulteriore passo avanti rispetto al 2023 quando sono stati incassati quasi 50mila euro.

Il giro di vite

«Abbiamo intensificato i controlli e aumentato la presenza degli agenti nel centro abitato e nel borgo di Sant’Isidoro. Questo ha portato a un incremento delle violazioni contestate rispetto agli anni precedenti», afferma il comandante Fabio Carboni. E i numeri parlano chiaro. Nel mirino sono finiti cantieri abusivi, auto abbandonate, parcheggi selvaggi e anche chi pensa di poter scaricare rifiuti in strada come se niente fosse.Uno degli interventi più incisivi riguarda proprio la lotta all’abusivismo edilizio: «sono stati controllati oltre 60 cantieri e in 35 casi gli agenti hanno fatto scattare la multa per lavori senza autorizzazione o non in regola».Dopo le numerose segnalazioni dei cittadini, la polizia locale ha dichiarato guerra alle auto abbandonate, un problema che soffoca le strade e degrada il territorio. «Nel 2024 sono stati rimossi più di 20 veicoli, molti dei quali ormai ridotti a carcasse. Nel frattempo, le sanzioni per chi circola senza assicurazione o senza aver fatto la revisione hanno colpito decine di automobilisti», aggiunge Carboni.

Viabilità e rifiuti

Pugno duro anche sul fronte delle soste irregolari. Le multe sono fioccate per chi ha parcheggiato in spazi riservati ai disabili, su strisce pedonali e agli incroci, creando situazioni di pericolo. Un fenomeno che, come evidenzia lo stesso comandante, è spesso legato agli incidenti stradali: nel 2024 si sono registrati 15 sinistri, molti causati da distrazione e imprudenza.Nel mirino anche chi continua a scambiare il territorio per una discarica. Sono stati effettuati oltre 40 controlli e i risultati non sono stati rassicuranti: due persone denunciate per abbandono incontrollato di rifiuti e 15 multe per chi ha smaltito l’immondizia senza rispettare le regole. «E sono tutti residenti a Quartucciu», precisa Carboni, sottolineando che i controlli continueranno senza sosta. Le infrazioni più frequenti? «Sacchetti lasciati per strada nei giorni sbagliati, rifiuti ingombranti abbandonati nei marciapiedi e differenziata fatta senza criterio». E per molti, la distrazione o la pigrizia sono costate sanzioni da 170 euro.

Ma il piano della Polizia locale non si ferma qui: «Per il 2025 si punta a nuove assunzioni, più pattuglie in strada e campagne di sensibilizzazione per educare i cittadini al rispetto delle regole» conclude Carboni.

RIPRODUZIONE RISERVATA