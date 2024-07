Boom di laureati, Melis esulta: «Siamo fieri di voi» 

Lo sviluppo del territorio passando per l’istruzione: Desulo ci crede e si gode il record di ben 15 laureati da inizio anno ad oggi.Un fiore all’occhiello per la comunità locale, che, con i suoi poco più di 2000 residenti, combatte il dramma dello spopolamento e fronteggia la carenza di servizi che colpisce tutta la Barbagia-Mandrolisai. Dall’ambito medico, a quello farmaceutico, passando per economia, agraria, lingue straniere, scienza umanistiche i ragazzi hanno tagliato il traguardo a Cagliari e Sassari. Gianluca Zanda (23) a Sassari, ha centrato la laurea in agraria, abbattendo gli ostacoli della rara sindrome di Pkan che gli impedisce di parlare, e Mauro Frau (32) ha festeggiato la laurea in economia e gestione aziendale presso l’ateneo cagliaritano, seguito da Arianna Fais (23) in scienze umanistiche e sociali a Sassari. La scorsa settimana, festeggiamenti anche in casa Chessa, dove Francesca (27) ha conseguito il titolo in medicina e chirurgia, seguendo i fratelli Salvatore (già operativo fra le corsie ospedaliere) e Marta (specializzanda in immunologia e allergologia).Il sindaco Gian Cristian Melis si dice: «Fiero dei nostri ragazzi e dei loro risultati, frutto di sacrifici e determinazione».Rappresentano il volto migliore di una comunità che non si è mai arresa, trovato un riscatto tra i libri. Siamo da sempre un paese errante, con buona parte dei nostri compaesani presenti nel Sulcis e in altrettante zone dell’isola. Diverse aziende agricole sono 2.0 grazie ai giovani desulesi che si sono formati all’Università, senza tralasciare coloro che ci rendono orgogliosi dall’estero. Nella sola city economica Londra contiamo vari manager di origine desulese». Per questo, aggiunge il primo cittadino: «A breve organizzeremo un importante incontro pubblico con i nostri laureati, che puntiamo a coinvolgere nei progetti di sviluppo locale».

