Boom di iscritti all’Università del tempo libero 

Lezioni mattina e pomeriggio, ma anche viaggi e incontri culturali, e numero di iscritti che ormai sale sopra i seicento. L’Università del tempo libero di Su Planu riparte con un nuovo anno accademico, nuove materie e insegnanti, e con un’ulteriore sede a disposizione: oltre a quelle di via Machiavelli e via Metastasio, da quest’anno ci sono anche i locali della scuola primaria di via Ariosto da utilizzare la sera per balli di gruppo e pilates.

Le attività

Una realtà nata a Su Planu nell’autunno del 2022 grazie all’associazione Uniliber, e molto apprezzata dai pensionati e non del quartiere selargino e del circondario. Ai vertici ci sono sempre Antonio Tore, in qualità di presidente, e lo scrittore giornalista Sergio Atzeni, con il ruolo di direttore didattico. E dopo tre anni l’interesse cresce, come certificato dai numeri: 630 iscritti, quasi raddoppiati rispetto al primo anno. «Abbiamo iniziato nel 2022 con 295 soci e ci sembrava già tanto, registrare ora queste iscrizioni è la conferma di quanto questo percorso di cultura e socializzazione venga apprezzato nel quartiere e nei Comuni vicini», sottolinea il presidente dell’Università.Nei giorni scorsi è stato presentato il programma del nuovo anno accademico, annunciato nell’Aula consiliare del Municipio di Selargius dove si è registrato il sold out. Previste 30 ore di lezioni settimanali, oltre 1.800 durante l’anno, e 170 ore di incontri fra cineforum, presentazioni di libri e altri incontri culturali.

Le lezioni

Fra le novità ci sono le lezioni di filosofia, psicologia, storia del giornalismo con Pietro Picciau, scrittura giornalistica con Andrea Frailis, micologia, musica e fisica. Spazio anche al ballo sardo, al teatro, e alle lezioni già proposte negli anni scorsi: dalla storia della Sardegna all’informatica di base, il disegno, la lavorazione della ceramica con il maestro Nanni Pulli, l’inglese. E ancora: il canto corale, il burraco che piace soprattutto alle donne di Uniliber, spagnolo, bridge, ma anche scrittura creativa, greco antico, e fotografia. «Oltre alle lezioni frontali, ci saranno anche visite guidate di mezza giornata», sottolinea il presidente Tore, «escursioni nei siti di importanza ambientale e archeologica della Sardegna. E viaggi all’estero, come quello previsto a fine ottobre in Egitto».

L’inaugurazione

All’inaugurazione erano presenti anche il sindaco Gigi Concu, la sua vice Gabriella Mameli, e l’assessora alle Politiche culturali Sara Pilia: «Uniliber è diventata una realtà preziosa del nostro territorio, un punto di riferimento per centinaia di cittadini. Sono partiti dal nulla, e oggi vantano seicento iscritti e un programma didattico che, al di là della vastità nella scelta delle materie, riesce a creare momenti di condivisione e socialità che fanno bene alla mente e, quando serve, anche allo spirito».

