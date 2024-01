Boom di incidenti, nove morti 

Un'escalation inesorabile verso gli incidenti, anche mortali, nelle strade di Sassari. Lo affermano cifre e tabelle del report 2023 della polizia locale, presentato ieri in Sala Langiu dal sindaco Nanni Campus e dal comandante Gianni Serra. Dove si enuclea il valore di 1330 collisioni in un anno come testimonianza prima dell'aumento esponenziale degli scontri nel perimetro viario della città. Più 6,49 per cento rispetto al 2022 ma soprattutto una “maggiorazione” di 586 incidenti se confrontati al 2016 che si era fermato a 744. E vi è poi il dato più triste, quello relativo alle morti: 9 in 365 giorni, 80 per cento in più.

I dati

Impatti fatali sia all'interno della cinta urbana che nelle direttrici periferiche, avvenuti perlopiù anche con il meteo a favore. Il 75,64 per cento degli scontri infatti hanno avuto come cornice un tempo sereno così come l'88,89 per cento di quelli che hanno purtroppo causato i vari decessi. «Questo andamento contraddice le valutazioni fatte di solito dagli esperti», afferma Serra. Che poi descrive il diagramma relativo agli incidenti per mese, con un picco di rilievo a dicembre. «Rappresenta l’evidenza - continua Serra - della congestione stradale che avviene in particolare lungo Predda Niedda in vista delle festività». Epicentro commerciale di Sassari e pure della gran parte dei sinistri insieme ad altri snodi extraurbani come viale Porto Torres e la ex 131 mentre, per quanto riguarda il nocciolo del capoluogo turritano il primato va a Corso Pascoli e via Budapest. I vari infortuni, dal punto di vista temporale, hanno poi una finestra “preferita” e in netta crescita rispetto agli anni scorsi: dalle 12.30 alle 14.30, il 16,8 per cento del totale.

Le cause

E sull'anagrafica delle persone coinvolte nei vari incidenti si registra l'ultima impennata di rilievo perché inquadra, tra le “vittime”, le persone che hanno superato i 60 anni, con una crescita del più 42,31 per cento. «A causare i sinistri sono soprattutto la guida distratta, la mancata precedenza e il cambiamento di direzione». Calano invece le percentuali dovute all'alterazione psicofisica, tra i dati positivi insieme all'apertura di credito da parte del ministero che ha finanziato dei progetti per sicurezza urbana e legalità con una somma di 1milione e 82mila euro e per 250mila euro quelli legati “all'incidentalità per alcol e droga”.

