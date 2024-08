Boom di firme: si punta più in alto 

Altro che lasciare: sulle firme per la legge Pratobello contro lo sfruttamento energetico della Sardegna si va almeno al raddoppio, e i comitati sperano di triplicare. Ne basterebbero diecimila, l’obiettivo è raccoglierne cinquantamila entro il 16 settembre, ma al traguardo manca poco già oggi. E resta quasi un mese per raccogliere altre sottoscrizioni nei Comuni e nei banchetti organizzati un po’ ovunque.

I comitati per la legge

«Marciamo ora per le centomila firme, ma non escludiamo di arrivare a 140mila», sospira Maurizio Fadda, referente del Comitato di Nuoro per la legge Pratobello: «Il Consiglio regionale non potrà ignorare la grande massa di sardi che indicano la strada del no all’ennesima forma di sfruttamento dell’Isola, stavolta sul piano energetico». Una così vasta mobilitazione, aggiunge Fadda, «premia mesi di impegno. Certo, rimane il rischio che il Consiglio regionale non voti la legge Pratobello, si sa che la politica tende a infischiarsene di ciò che vuole la gente. Forse la modificheranno, ma speriamo che non la stravolgano e comunque poi dovranno renderne conto alle tantissime migliaia di sardi che, quella legge d’iniziativa popolare, l’hanno proposta». Il referente nuorese, insomma, fa “gentilmente” notare che scontentare i tanti sardi che hanno firmato e firmeranno finirà per incidere sulla popolarità dei consiglieri regionali. Il che, se vogliamo, è l’unica arma popolare in una democrazia. Peraltro, a Nuragus ha firmato una nonnina di 102 anni, ma anche altri 90 residenti: siamo oltre il dieci per cento dei residenti. «I comitati», s’inorgoglisce Maurizio Fadda, «stanno sensibilizzando molte persone: anche quelle che per tante ragioni non firmano, sono comunque informate dello scempio che si vuole fare in Sardegna in nome delle energie rinnovabili».

Vincoli immediati

La “Pratobello”, ricorda Luigi Pisci, portavoce del comitato Sarcidano, «è una legge d’iniziativa popolare che utilizza la potestà statutaria della Regione in tema di urbanistica e vincola il 99 per cento del territorio, fermando anche l’attracco di cavi a meno di dieci miglia dalla costa: dunque, tutto il fotovoltaico offshore e il Thyrrenian link». Le firme per la legge d’iniziativa popolare, secondo Pisci, «sono un miracolo di autocoscienza: molti sardi non vanno più a votare, ma per questa battaglia si mobilitano: non vogliamo sacrificare il nostro territorio per produrre quattro volte l’energia che ci serve, da dare ad altre regioni».

Orgoglio orgolese

La legge Pratobello, un territorio che ricade in quello di Orgosolo, è fortemente supportata dal sindaco del paese barbaricino. «È un successo», premette Pasquale Mereu, firmano giovani e anziani, c’è un movimento e perfino gli emigrati sardi da tutto il mondo chiedono di firmare. Non possono, in quanto non residenti, ma ho suggerito ai circoli dei sardi di accordarsi e organizzare una raccolta di firme simbolica da inviare alla Regione».

Sindaci in prima linea

La raccolta di firme per la legge Pratobello fa venire il buonumore al sindaco di Oliena, per due ragioni: «Perché in Consiglio regionale quella norma dovrà essere votata», elenca Bastiano Congiu, «e perché il fatto che la gente si mobilita, che sia informata su che cosa comporta questa invasione di pale eoliche e di campi di pannelli fotovoltaici per il nostro territorio, è una cosa positiva». Il sindaco olianese, però, ammonisce: «Si deve comunicare bene e lavorare tutti insieme, per raggiungere l’obiettivo di una soluzione equa sulle energie rinnovabili in Sardegna. Temo che quella soluzione non sarà quella giusta, quando ci avranno lavorato i consiglieri regionali, ma comunque equa: la situazione sulle energie rinnovabili è fuori controllo. Se la cittadinanza mostra con tanta forza la propria volontà, la politica non può trascurarla. Spetta a noi», conclude Congiu, «governare la transizione energetica nella nostra Isola. Solo a noi».

«Omertà delle coscienze»

Da Mamoiada, il sindaco Luciano Barone non nasconde la soddisfazione per l’ottimo andamento della raccolta di firme per la legge Pratobello. E parla di omertà: «Quella delle coscienze dei cittadini sardi, che questa proposta di legge vuole scardinare. E ci sta riuscendo». Anche secondo Barone «una mobilitazione come questa non si può ignorare, abbiamo creato uno spartiacque e il legislatore non può fingere che non sia così. Stiamo difendendo un patrimonio collettivo. Stiamo difendendo noi stessi».

