Boom di famiglie in fila per cibo e vestiti 

Oltre 400 persone in fila per un aiuto alimentare, con una media di due famiglie in più ogni mese. Un esercito di poveri che, grazie a Caritas, Banco alimentare, e le donazioni dei parrocchiani, riescono ad arrivare a fine mese. Senza contare le richieste di spesa e abbigliamento saltuarie, e le persone in difficoltà supportate dal Comune, 131 nuclei che possono contare su un fondo di oltre centomila euro in bilancio e gli incassi del 5 per mille.

L’emergenza

La maggior parte delle famiglie indigenti sono seguite dalla parrocchia Beata Vergine Assunta. Novanta circa, di fatto quasi 300 persone considerando anche i figli a carico. «Forniamo la spesa una volta al mese», racconta Walter Rosa, delegato Caritas per la parrocchia del centro cittadino e incaricato dal parroco don Ireneo Schirru. Sulla scrivania l’agenda dove tiene tutti gli appuntamenti e la contabilità, accanto gli scaffali con le scorte dei prodotti alimentari sistemati per categoria: merce donata dai parrocchiani, acquistata con le offerte raccolte in chiesa, ma anche fornita dal Banco alimentare, da distribuire fra i selargini in difficoltà economiche e qualche rom che vive nel campo di Pitz’e pranu. «Serve anche un centro di ascolto interparrocchiale, un tempo esisteva e ora più che mai se ne sente l’esigenza», propone Rosa, «molte persone sono sole, e oltre al disagio economico hanno bisogno di parlare, di essere ascoltate e consigliate».

Disagio diffuso

Altre trenta famiglie vengono aiutate dalla parrocchia Santissimo Salvatore. «Diciotto fra bambini e adolescenti, sette giovani, quaranta adulti e quindici anziani», dice don Vittorio Quaranta, sacerdote della chiesa di piazza don Orione. La maggior parte chiedono la spesa con generi alimentari di prima necessità, farmaci, e poi ci sono i fondi per aiutare a saldare le bollette e pagare le bombole del gas. «C’è anche chi viene a chiedere aiuto perché ha perso il lavoro oppure è stato sfrattato, lì però non possiamo fare tanto se non cercare di dare conforto e speranza».

Ottanta gli assistiti dalla chiesa San Giovanni Bosco, nella borgata Santa Lucia. «Le richieste di aiuto sono aumentate del dieci per cento», dice don Giacomo Faedda. Un’esigenza crescente che viene fronteggiata anche con i fondi dell’8 per mille della Curia. «La nostra comunità parrocchiale è molto attenta alle necessità delle persone che hanno bisogno sia dal punto di vista morale che materiale», sottolinea don Giacomo.

Il Comune

Una rete di solidarietà che si somma al supporto dato dal Comune, con un fondo dedicato in bilancio di poco più di 100mila euro.

«Attualmente abbiamo 131 famiglie in carico», spiega l’assessore alle Politiche sociali Sandro Porqueddu, «concittadini fragili e in difficoltà che come amministrazione cerchiamo di aiutare quotidianamente», dice. «Una fetta di popolazione a cui dedichiamo la massima attenzione, come conferma anche la decisione di utilizzare ogni anno le risorse del 5 per mille per le estreme povertà».

