Boom di estetisti, addio falegnami 

Una volta l'artigiano era quello che bussava alla porta con la cassetta degli attrezzi. Oggi potrebbe tranquillamente farti un sito web oppure sistemarti unghie o sopracciglia e mandarti la fattura dallo smartphone prima di andarsene. L'artigianato, infatti, è sempre più 4.0, con un aumento di estetisti, tassisti e specialisti Ict e una riduzione di alcuni mestieri-simbolo del passato come falegnami e imbianchini.

L’analisi

A fotografare il cambiamento è un'elaborazione di Unioncamere e InfoCamere a partire dai dati del Registro delle Imprese. Negli ultimi due anni tra i mestieri artigiani si è assistito ad un'accelerazione di estetisti (+10,4%), tassisti (+7,2%) e specialisti Ict (+5,4%), con officine digitali che prendono il posto delle tradizionali botteghe. A soffrire invece sono diversi mestieri tradizionali, spesso legati all'edilizia o al manifatturiero: tra gli identikit professionali, i falegnami calano del 10,9%, i trasportatori dell'8,9%, gli elettricisti del 2,9%. Tra le imprese che in due anni registrano un saldo positivo ci sono dunque gli estetisti (al primo posto con 4.629 nuove imprese), ma anche serramentisti, tassisti, giardinieri, specialisti Ict, grafici e riparatori di macchinari.

In calo

Segno meno invece per alcune imprese tipiche del passato: sempre meno “padroncini” fra i trasportatori (-3.687), falegnami (-1.630), imbianchini (-970), ma anche sarti, fotografi, calzolai, gelatieri, fabbri, muratori, lavanderie, imbianchini, idraulici, meccanici, panettieri ed elettricisti. «Al 31 marzo le imprese artigiane registrate in Italia sono 1,24 milioni, ovvero il 21,2% del totale del tessuto imprenditoriale. Una cifra solida, ma che racconta un cambiamento profondo in risposta alle trasformazioni sociali e dei costumi in atto nel nostro Paese», spiega il presidente di Unioncamere Andrea Prete. A fare la differenza in positivo sono giovani dinamici, imprenditrici determinate, professionisti stranieri con spirito d'impresa. Guardando infatti alla composizione degli imprenditori artigiani, assumono un ruolo chiave tre categorie: le imprese femminili vedono un forte incremento tra estetisti (+11%) e tassisti (+14,8%), mentre soffrono lavanderie (-10,0%) e confezionisti (-8,3%). Il gruppo under 35 è trainato dagli specialisti Ict (+15,6%) e dai tassisti (+11,1%), ma soffre pesantemente nei confezionisti (-31,6%) e falegnami (-26,7%).

