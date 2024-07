Boom di donazioni per Harris 

WASHINGTON. «Un bullo» che fa «una campagna disperata». «Una liberal pazza e malvagia», una «ex procuratrice distrettuale marxista che vuole togliere i fondi alla polizia». Kamala Harris e Donald Trump continuano a scambiarsi insulti e attacchi a 100 giorni dal voto, surriscaldando la campagna elettorale.

Una corsa ridiventata un testa a testa dopo il ritiro di Biden e la rimonta della vicepresidente in una settimana da record. Harris ha recuperato il gap anche in alcuni Stati in bilico, secondo un sondaggio di Fox News, riaprendo la partita in Michigan (49% a 49%), Pennsylvania (49-49) e Wisconsin (49-50 per Trump). Il suo indice di gradimento, secondo Abc News, è passato dal 35% al 43 con un boom tra gli indipendenti, cruciali per l'esito del voto. Inoltre la candidata in pectore ha macinato altri primati: in meno di sette giorni ha raccolto 200 milioni di dollari, molti da donatori che contribuiscono per la prima volta, e oltre 170.000 volontari si sono messi a disposizione della sua campagna.

RIPRODUZIONE RISERVATA