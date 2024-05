Boom di donazioni in piazza: 505 occhiali per i più poveri 

Una grande catena solidale per aiutare le persone in difficoltà. Su iniziativa dell’associazione Lions Club Villacidro - Medio Campidano, in poche ore nella centrale piazza Marconi di San Gavino sono stati raccolti ben 505 occhiali usati che andranno a chi ha problemi alla vista ma non può permettersi di acquistarli.

L’attività del gruppo di volontari fa capo al responsabile territoriale Antonio Contu: «Come volontari Lions – spiega – ci occupiamo della raccolta degli occhiali usati e successivamente provvediamo alla loro consegna in Piemonte al centro di Chivasso, dove vengono sanificati e catalogati. Gli occhiali sono così pronti, sempre attraverso i nostri soci, per essere donati. In questo percorso sono coinvolti enti e famiglie che segnalano le persone bisognose che non possono comprare gli occhiali. Sono stati numerosissimi i donatori di San Gavino che hanno dimostrato vivo interesse per le attività dei Lions intrattenendosi a parlare e chiedere informazioni sulle finalità della campagna».

I Lions collaborano anche con ottici e farmacie, che agiscono come punti di raccolta di occhiali usati donati dalla gente. I volontari hanno dato vita a una giornata all’insegna della solidarietà e dell’amicizia: «Sono tantissime le persone che nel mondo – aggiunge Antonio Contu – hanno problemi alla vista e non possono permettersi l’acquisto di un semplice occhiale».

