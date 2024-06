Boom di dimissioni nei seggi: «Lavoro duro, paga da fame» 

Un tempo c’era la corsa a lavorare per il voto, con le vecchie lire la paga risultava più che dignitosa, e se poi si faceva pure il messo, cioè si consegnava a casa il certificato agli elettori, l’impegno era lautamente ricompensato. Ora tutto è cambiato: i cittadini hanno già la scheda, e la remunerazione per tre giorni di attività da mattina a notte è da fame. Prendere da 138 a 209 euro se si fa il presidente, molto meno se si fa lo scrutatore, non vale assolutamente il sacrificio di un weekend al mare. Tirando le somme, sono circa 2 euro all’ora.

I numeri

A Cagliari forse si è battuto ogni record: in un seggio hanno rinunciato a fare il presidente sette persone, una dopo l’altra. Mai incarico fu meno ambìto. Complessivamente, su 180 presidenti ci sono state 179 defezioni. Per quanto riguarda gli scrutatori, su 704 ci sono state 235 rinunce e 68 nomine non sono neppure state ritirate. Su 247 disponibilità presentate dai diretti interessati in seguito ad avviso, soltanto 57 si sono resi disponibili e sono stati nominati venerdì. Sembra che qualcuno tra i sorteggiati dalle liste (o segnalati dai partiti politici) non si sia fatto proprio vivo, qualcun altro invece ha telefonato per dare forfait, con le motivazioni più varie. Sarà la Corte d’Appello a vagliare le ragioni dei singoli abbandoni ed eventuali certificati medici, e a stabilire le sanzioni.

Le chiamate

Il problema ovviamente non si è creato soltanto in Sardegna per questo Election Day in cui gli italiani sono chiamati a rinnovare il Parlamento europeo e molte amministrazioni comunali (in Piemonte anche la Regione). Le enormi difficoltà a chiudere le squadre sono state registrate a Roma e a Milano, a Firenze e a Napoli, a Torino e a Palermo, fino ai centri più piccoli. Comunque alla fine la democrazia farà il suo regolare corso, da noi i seggi, faticosamente, sono stati guarniti tutti, con gli appelli last minute (da Palazzo Bacaredda mercoledì scorso è partita sui social e con nota stampa una richiesta di manifestazione di interesse per fare il presidente, anche senza iscrizione all’Albo), con il reclutamento “obbligatorio” di qualche funzionario pubblico, con la chiamata di gente per strada (è successo in Sicilia) e con l’invito diretto a chi si trova fuori dalle scuole in cui sono allestite le urne, prima al più anziano, poi al più giovane e così via.

I compensi

Secondo la circolare 34/24 del ministero dell’Interno, nei seggi in cui si vota soltanto per le elezioni europee i presidenti guadagnano 138 euro, mentre scrutatori e segretari 110,40 euro. Nei seggi speciali, cioè quelli nelle circoscrizioni delle sezioni in cui esistono ospedali e luoghi di cura, negli istituti di detenzione o nelle sezioni ospedaliere, i presidenti percepiscono 82,80 euro, scrutatori e segretari 56,35.Dove le elezioni europee sono abbinate a regionali o al primo turno delle amministrative, quindi con due schede di voto, lo Stato applica una maggiorazione del 15% ai compensi di chi effettua le operazioni di riconoscimento e spoglio. Nei seggi ordinari ai presidenti spettano 209,50 euro, a scrutatori e segretario 163. Nei seggi speciali la quota è rispettivamente di 103,50 e 70,15 euro.

Decisamente poco se si considera che gli operatori hanno lavorato da ieri mattina alle 8.30 per la vidimazione delle schede, poi hanno ripreso dalle 15 fino alle 23. Oggi, dalle 7 alle 23, poi subito dopo avverrà lo spoglio delle Europee. E domani, dalle 14, inizia lo spoglio delle Comunali.

