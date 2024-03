Boom di cremazioni: «Una scelta di natura non solo economica»  

Le sepolture nei loculi sono sempre meno richieste. Ben più di un cagliaritano su due sceglie infatti di farsi cremare. Negli ultimi due anni le salme destinate alla cremazione hanno toccato alte percentuali: «Dal nostro osservatorio, le cremazioni rappresentano l’80%», dice Mariano Ligas, dell’agenzia funebre Don Bosco di Piazza Giovanni XXIII. Le famiglie scelgono questa opzione non tanto», e non solo, «per ragioni economiche». È vero che con la cremazione si spende meno, perché si risparmia sul costo del loculo (1300 euro per la bara contro circa 500 per l’urna), «ma è soprattutto la possibilità di avere più opzioni che spinge verso questa direzione. Le ceneri si possono disperdere», a Bonaria, oppure conservare in casa», senza nessun costo ulteriore, «o, ancora, conservare in un loculo dove è già presente un parente», e in questo caso si paga meno. «La dispersione in mare è un servizio che richiedono in pochi perché complicato», l’obbligo di arrivare oltre le due miglia marine, spiega ancora Ligas. «La vera ragione del boom delle cremazioni è culturale», dice ancora. E conclude: «Ormai bastano due o tre giorni dopo la cerimonia funebre per la cremazione». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA