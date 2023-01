Boom di controlli, dimezzati gli incidenti 

Incidenti dimezzati e crollo delle sanzioni per violazione del codice della strada. È più che positivo – e per certi versi sorprendente – il bilancio del 2022 sul fronte della sicurezza stradale. Dati incoraggianti, quelli forniti dal Comandante della Polizia locale Massimiliano Zurru, che sono il risultato di una maggiore attenzione alla guida da parte degli automobilisti, ma soprattutto «del potenziamento dei controlli della polizia locale e degli interventi strutturali messi in campo dall'amministrazione comunale, compresa la rete di controllo del traffico, con 133 telecamere posizionate su gran parte delle strade del centro abitato».

I numeri

Nel dettaglio, in tutto il 2022 sono state accertate un totale di 12.857 violazioni al codice della strada, in diminuzione del 18% rispetto al 2021 (in quell’anno infatti erano 15.666). Gli incidenti rilevati sono stati 52, poco più del 50% in meno in confronto all’anno precedente, quando se ne erano registrati 108. Delle violazioni accertate nel 2022, ben 7.429 riguardano il superamento dei limiti di velocità imposti nel centro abitato e nella strada statale 387, di cui 1.244 accertate in strade del centro abitato tramite il telelaser “Trucam” (in particolare in via Riu Mortu, via Università, via Decio Mure, via Giulio Cesare e via San Gottardo).

Le altre violazioni

Sono state poi rilevate 1.694 violazioni alla segnaletica stradale, 214 sugli attraversamenti pedonali, 223 su aree di intersezione (dove sono presenti più incroci contemporaneamente) e 64 auto parcheggiate davanti ai passi carrabili. Inoltre, la polizia locale ha scoperto che 402 proprietari di auto non avevano fatto la revisione obbligatoria; 79 persone sono state sanzionate per aver guidato senza la cintura di sicurezza e 44 sono state beccate mentre usavano il cellulare mentre guidavano. È stato anche accertato che 55 automobilisti, sempre l’anno scorso, o non avevano mai fatto l’assicurazione alla propria vettura oppure ce l’avevano ma era scaduta e non è stata rinnovata. Sono state multate 66 persone anche per aver letteralmente lanciato oggetti dai veicoli in movimento (spesso si trattava di buste cariche di rifiuti).