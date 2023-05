Boom di commercio e ristorazione 

«Durante la pandemia - riflette Sara Lorrai, 42 anni, segretaria della Fisascat Cisl Ogliastra - tanti lavoratori dal comparto turistico si sono spostati verso altri settori, in particolare su quello dell’edilizia. In più mettiamoci che la Naspi, così com’è strutturata, non è più appetibile e il risultato è che se ne sono avvantaggiati altri settori». Come il commercio, eterno motore dell’economia. «L’incremento è un dato positivo», ammette Maria Grazia Tegas (58), referente territoriale di Confcommercio. «Ci sono tanti piccoli commercianti che continuano ad andare avanti sebbene accerchiati da tante difficoltà. Ci salva l’estate con le presenze turistiche».

Le ragioni dei cambiamenti sono diverse e vanno dalla riduzione dell’offerta dopo la pandemia, con l’emigrazione o lo spostamento ad altri settori produttivi (come le costruzioni) di figure qualificate, insufficienti competenze per mancanza di formazione e anche mancanza di capacità dei centri per l’impiego di incrociare domanda e offerta di lavoro.

Commercio e ristorazione avanti a tutti, costruzioni, turismo e servizi alle imprese a seguire, con un peso determinante della somministrazione. Manifattura attardata. Ecco i campioni delle assunzioni, la mappa dei comparti che più hanno contribuito al rimbalzo occupazionale dopo lo shock del Covid. In Ogliastra, tra il 2019 e il 2022, l’occupazione nel settore terziario è cresciuta dell’8,93 per cento. Quattro anni fa gli addetti di quel sistema si attestavano al 24,86 per cento, mentre l’ultimo censimento li dà al 27,08 per cento. C’è un dato su tutti che balza all’occhio, confermando l’evoluzione nel mercato del lavoro: nel 2022 il 60 per cento di giovani nella fascia 25-29 anni era alla prima occupazione, nel 2012 la percentuale era del 31.

Commercio e ristorazione avanti a tutti, costruzioni, turismo e servizi alle imprese a seguire, con un peso determinante della somministrazione. Manifattura attardata. Ecco i campioni delle assunzioni, la mappa dei comparti che più hanno contribuito al rimbalzo occupazionale dopo lo shock del Covid. In Ogliastra, tra il 2019 e il 2022, l’occupazione nel settore terziario è cresciuta dell’8,93 per cento. Quattro anni fa gli addetti di quel sistema si attestavano al 24,86 per cento, mentre l’ultimo censimento li dà al 27,08 per cento. C’è un dato su tutti che balza all’occhio, confermando l’evoluzione nel mercato del lavoro: nel 2022 il 60 per cento di giovani nella fascia 25-29 anni era alla prima occupazione, nel 2012 la percentuale era del 31.

Gli interventi

Le ragioni dei cambiamenti sono diverse e vanno dalla riduzione dell’offerta dopo la pandemia, con l’emigrazione o lo spostamento ad altri settori produttivi (come le costruzioni) di figure qualificate, insufficienti competenze per mancanza di formazione e anche mancanza di capacità dei centri per l’impiego di incrociare domanda e offerta di lavoro.

«Durante la pandemia - riflette Sara Lorrai, 42 anni, segretaria della Fisascat Cisl Ogliastra - tanti lavoratori dal comparto turistico si sono spostati verso altri settori, in particolare su quello dell’edilizia. In più mettiamoci che la Naspi, così com’è strutturata, non è più appetibile e il risultato è che se ne sono avvantaggiati altri settori». Come il commercio, eterno motore dell’economia. «L’incremento è un dato positivo», ammette Maria Grazia Tegas (58), referente territoriale di Confcommercio. «Ci sono tanti piccoli commercianti che continuano ad andare avanti sebbene accerchiati da tante difficoltà. Ci salva l’estate con le presenze turistiche».

In chiaroscuro

L’apertura di bar e ristoranti è un boom, ma non è un affare per tutti. Aprire e gestire con successo un locale non è un gioco da ragazzi, neppure in un centro che tra il 2021 e il 2022 ha visto crescere le presenze turistiche del 5,6 per cento. «Ora lascio tutto e apro un posto tutto mio», il pensiero che molti hanno accarezzato in fase di incertezza professionale, rischia di essere un clamoroso autogol se l’improvvisazione prende il sopravvento. Chi soffre è il settore dell’abbigliamento. «Il commercio online - ammette Tegas - chiude i negozi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata