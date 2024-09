Boom di arrivi in Sardegna, più della metà a Olbia 

Sono passati per gli scali isolani un milione e 440 mila passeggeri con una crescita rispetto allo scorso anno del 4,7 per cento e rispetto al pre pandemia del 3,8 per cento: un agosto da record negli aeroporti più che nei porti. È l’analisi del Centro studi Uni Olbia sui dati della Regione. Ed è la città gallurese a confermare il suo ruolo di porta d’ingresso della Sardegna. Con 364 mila arrivi all’aeroporto e 422 mila al porto, accoglie il 55 per cento del traffico complessivo isolano.

Ma, sempre l’equipe del polo universitario olbiese, in un altro studio, smonta l’overtourism. Questa volta l’analisi è sui dati delle presenze 2023. Al netto della percezione del sovraffollamento, i dati Istat parlano chiaro: aumentano i passeggeri in porti e aeroporti ma diminuiscono le presenze nelle strutture ricettive. Tradotto, l'isola continua a essere attrattiva ma si accorciano le vacanze di chi sbarca da nord a sud, con il risultato che, nei mesi caldi, si contano meno turisti che soggiornano a lungo nelle strutture ricettive, dai camping agli hotel extra lusso, distribuiti in un movimento che si protrae fino all'inizio dell'autunno. A fronte di un aumento degli arrivi, nel 2023 diminuiscono del 3,4 per cento le presenze rispetto alla stagione precedente. La metà delle presenze si concentra a luglio e ad agosto ma nel 2023, confermando un trend partito due anni fa, si consolida il fenomeno dell'allungamento della stagione. Ottobre e settembre (che supera giugno per numero di presenze) sono la nuova estate con un aumento medio, tra il 2022 e il 2023, del 23 per cento degli arrivi e di quasi l'11 per cento delle presenze rispetto al periodo pre pandemico. Come sempre, sono gli stranieri a dare una spallata alla stagionalità ma il dato nuovo è che gli italiani danno il contributo maggiore in termini di aumento percentuale. In Sardegna da un milione e 600mila, gli abitanti diventano 4 milioni a settembre e 2 milioni e mezzo a ottobre.

