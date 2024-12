Boom di affitti brevi: «Valgono un quarto di tutte le locazioni» 

Affitti brevi: un vero e proprio boom che testimonia come sta cambiando il mercato immobiliare delle locazioni. Il capoluogo è senz’altro la città, assieme a Venezia e Firenze, dove il fenomeno è più presente: la domanda ormai ha raggiunto il 25% del mercato delle locazioni. «Attualmente nel business delle locazioni si confermano sempre di più gli affitti brevi e gli affitti transitori», confermano i vertici provinciali della Fiaip che hanno appena pubblicato l’ultimo Osservatorio sul mercato immobiliare della Città metropolitana. «Questo fenomeno, che negli ultimi cinque anni ha conosciuto un'accelerazione senza precedenti, si afferma a scapito delle locazioni permanenti. Una delle conseguenze più critiche nella città di Cagliari è che non si trovano affitti per gli studenti universitari, determinando così un calo delle iscrizioni all’università», aggiungono. A onor del vero, va detto che tra chi sceglie gli affitti brevi sono molti quelli che non lo fanno per guadagnare di più, ma per avere la certezza di essere pagati e di riavere la disponibilità dell’immobile. «Nel solo terzo trimestre del 2024», spiega ancora la Fiaip, «l’offerta di affitti transitori è cresciuta del 27% rispetto allo stesso periodo del 2023, mentre quella degli affitti permanenti ha visto un aumento molto più contenuto, pari al 5%». ( ma. mad. )

